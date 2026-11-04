Khơi nguồn sức mạnh từ chương trình giảm nghèo: Không cho đất nghỉ

"Người ta làm 2 vụ, tôi làm 6 vụ"

Chia sẻ về hành trình vượt khó thoát nghèo của mình, anh Lê Văn Vũ (50 tuổi, ngụ thôn Quang Hưng, xã Ngọc Lặc) khẳng định ngay anh "không có bí quyết gì cao siêu mà bằng sự cần cù, chịu khó" để có của ăn của để như ngày hôm nay.

"Ba giờ sáng mỗi ngày vợ chồng tôi thức dậy, hôm thì hái rau, hôm thì củ quả, mùa nào loại nấy rồi chở ra chợ gần nhà nhập cho các tiểu thương. Khoảng 7 giờ sáng từ chợ về lại vào vườn chăm sóc rau. Cứ thế, hầu như ngày nào cũng có thu nhập từ 7 sào đất quanh nhà", anh Vũ chia sẻ.

Với quỹ đất vườn hạn hẹp chỉ khoảng 7 sào - vốn trước đây chỉ quen với cây sắn, củ đậu bấp bênh, buộc vợ chồng anh phải trăn trở tìm lối đi riêng. Thay vì canh tác theo lối mòn mỗi năm 2 vụ trồng củ đậu hoặc sắn, anh Vũ lựa chọn cách trồng các loại cây rau, củ quả bán theo mùa.

Mô hình trồng rau, củ quả theo mùa đang giúp cho gia đình anh Lê Văn Vũ (ảnh) có thu nhập ổn định ẢNH: MINH HẢI

"Người ta làm 2 vụ, tôi làm 6 vụ mỗi năm. Đất vườn nhà tôi thuộc diện ít nhất so với dân làng, nếu làm giống người khác mình sẽ thua, nên thay vì lựa chọn loại cây mỗi năm cho thu hoạch 2 lần thì vợ chồng tôi lại chọn cách làm ngắn ngày, trung bình 6 lứa rau mỗi năm", anh Vũ nói.

Song song với trồng trọt, anh Vũ đầu tư hơn 350 m2 chuồng trại để nuôi thỏ với quy mô duy trì khoảng 1.000 con, vừa cung cấp thỏ thịt vừa bán giống. Điểm đáng khích lệ là anh tận dụng toàn bộ nguồn phân thỏ hữu cơ để bón cho rau củ, tạo ra chuỗi sản xuất khép kín, an toàn và tiết kiệm chi phí.

Từ sự chăm chỉ, cần cù đó, gia đình anh Vũ hiện là một trong những hộ có mô hình sản xuất tiêu biểu, ổn định, mang lại thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng sau khi đã trừ chi phí đầu tư.

Anh Vũ chia sẻ rằng làm nông nghiệp không có cây con gì là quá độc quyền, cốt lõi là phải biết tối ưu hóa lợi thế và tận dụng triệt để những gì mình có.

Trồng rau củ quả kết hợp với nuôi thỏ đang cho gia đình anh Lê Văn Vũ thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng ẢNH: MINH HẢI

Điểm tựa từ chính sách giảm nghèo

Bên cạnh tinh thần tự lực của những hộ có sức lao động, Chương trình giảm nghèo bền vững ở xã Ngọc Lặc còn là chiếc phao cứu sinh, là điểm tựa cho những mảnh đời kém may mắn, già yếu và bệnh tật.

Ở cái tuổi đáng ra được nghỉ ngơi, bà Đỗ Thị Lan (64 tuổi, ngụ thôn Ngọc Sơn, xã Ngọc Lặc) vẫn phải ngày ngày gồng gánh chăm sóc người chồng mang bạo bệnh từ năm 1993, bị động kinh, bệnh phổi nặng, vừa trải qua phẫu thuật không thể nói và đi lại khó khăn. Bản thân gia đình trông chờ vào trợ cấp người tàn tật của ông (1,2 triệu đồng/tháng) cùng 500.000 đồng tiền chăm sóc.

Giữa lúc ngặt nghèo nhất, nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 đã tiếp thêm sức sống cho gia đình. Bà Lan được hỗ trợ 10 triệu đồng, kết hợp vốn đối ứng để mua một con bò cái sinh sản trị giá 14 triệu đồng. Đến nay, bò đã sinh sản được một lứa, trở thành tài sản lớn và là nguồn thu nhập chính của vợ chồng bà Lan.

Từ nguồn hỗ trợ của chương trình giảm nghèo, bà Đỗ Thị Lan đã mua một con bò cái để nuôi, giúp bà có nguồn thu nhập mỗi năm ẢNH: MINH HẢI

"Vợ chồng tôi tuổi đã cao, lại bệnh tật nên khi được Nhà nước hỗ trợ con bò, đó không chỉ là nguồn kinh tế mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp tôi vượt qua nghịch cảnh", bà Lan xúc động bày tỏ.

Ông Nguyễn Công Thắng, Trưởng thôn Quang Hưng, cho biết những chính sách của Đảng, Nhà nước với người dân được chính quyền xã và thôn triển khai ngay đến người dân. Với các hộ nghèo, cận nghèo hoặc hộ có hoàn cảnh khó khăn chính quyền luôn quan tâm để tìm cách hỗ trợ làm sao cho người dân có cách làm hay, bền vững để thoát nghèo.

Những mô hình kinh tế sáng tạo như của gia đình anh Lê Văn Vũ hay sự hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho những hoàn cảnh như gia đình bà Đỗ Thị Lan là minh chứng rõ nhất về hiệu quả của chương trình giảm nghèo ở vùng khó khăn như xã miền núi Ngọc Lặc.