Khôi phục niềm tin, bảo hiểm nhân thọ khởi sắc





Ngành BHNT VN đang tái cấu trúc mạnh mẽ với nhiều dòng sản phẩm đa dạng Ảnh: N.H

Tấm lá chắn vô hình trước giông bão cuộc đời

Đến bây giờ, chị Hoàng Thị Nhung (huyện Kim Thành, Hải Dương cũ) vẫn nhớ như in cái ngày "định mệnh" tháng 11 cách đây 3 năm, khoảnh khắc va chạm với chiếc xe container trên con đường đi làm quen thuộc khiến chị mất đi đôi chân vĩnh viễn. Gia đình khó khăn, 2 con nhỏ đang trong tuổi ăn học, lại là trụ cột chính gánh vác tài chính trong gia đình, tai nạn ập đến khiến mái nhà nhỏ nơi huyện nghèo chao đảo. May thay, chị Nhung đã tham gia bảo hiểm nhân thọ (BHNT) vào tháng 5.2022, sáu tháng trước buổi sáng làm thay đổi cuộc đời chị. Thời điểm đó, chị Nhung cũng đã cân nhắc rất nhiều vì lo ngại BHNT "dễ gì lấy được". Thế nhưng, chị không ngờ khi tai nạn ập tới, khoản 1,26 tỉ đồng chi trả bảo hiểm đã giúp chị Nhung trang trải chi phí điều trị để vượt qua giai đoạn khó khăn. Đồng thời, chị còn trích một phần khoản tiền đó để xây thêm một ngôi nhà cho gia đình. Cũng nhờ có khoản chi trả quyền lợi bảo hiểm này, chị Nhung vẫn giữ được là trụ cột tinh thần và tài chính cho cả gia đình, để các con tiếp tục được học hành, lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Đôi chân không còn nhưng bước đi của chị trên hành trình bảo vệ gia đình thì vẫn vững vàng. Bảo hiểm đã trở thành điểm tựa để chị Nhung tiếp tục tiến về phía trước cùng những người thân yêu của mình.

Cũng giống như chị Hoàng Thị Nhung, chị Trần Thị Thúy Phượng (ngụ tại TP.HCM) trước đây luôn từ chối những lời mời tham gia BHNT vì khi nghe những thông tin không hay như đóng tiền thì dễ lấy ra thì khó. Chỉ sau khi em gái trở thành nhân viên bảo hiểm và thuyết phục thì chị mới tham gia, ký hợp đồng bảo hiểm vào tháng 3.2018. Đến tháng 7.2018, khi khám sức khỏe định kỳ theo chế độ của cơ quan phát hiện ung thư tuyến giáp, chị cảm tưởng như "đất trời sụp đổ". Hoang mang, lo lắng là cảm xúc đầu tiên choán hết tâm trí bởi chị biết chữa trị tốn rất nhiều tiền, mà gia đình cũng không khá giả gì. Thế nhưng, nhờ có bảo hiểm y tế kèm BHNT nên chị Phượng không phải vay mượn trị bệnh. Đặc biệt, đến tháng 2.2019 khi nhận chi trả quyền lợi bảo hiểm, chị Phượng còn "sốc" vì không phải chỉ được bồi thường số tiền khi phẫu thuật mà chị còn được chi trả theo mệnh giá hợp đồng. Điều này giúp chị an tâm xin nghỉ làm để có thời gian dưỡng bệnh và chăm sóc sức khỏe, không lo về tài chính khi phải điều trị cách ly dài ngày. Từ can ngăn, đến nay chồng chị Phượng đã ủng hộ việc mua BHNT, đồng thời khuyến khích nhiều người thân trong gia đình tham gia.

Chị Nhung, chị Phượng là điển hình cho hàng vạn những câu chuyện không may được được an ủi bởi một tấm lá chắn vô hình che chở cho gia đình trước những cơn giông bất ngờ mang tên BHNT. Sau giai đoạn khủng hoảng, BHNT đang dần lấy lại niềm tin của khách hàng, khẳng định đúng vai trò của mình.

Điều này cũng được thể hiện rõ thông qua những con số tăng trưởng của ngành bảo hiểm thời gian qua. Theo số liệu ước tính từ các doanh nghiệp (DN) gửi về Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 72.094 tỉ đồng, trong đó phí khai thác mới đạt 13.048 tỉ đồng. Số lượng hợp đồng hiệu lực đạt hơn 11,7 triệu, tăng 1,06% so với cùng kỳ. Tổng tài sản toàn ngành đạt 910.829 tỉ đồng, tăng 10,74%, với 787.000 tỉ đồng được đầu tư trở lại nền kinh tế, tăng 10,25%. Vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ của các DN đều ghi nhận mức tăng trưởng ổn định lần lượt là 5,33% và 1,32%. Cũng trong thời gian này, chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 27.468 tỉ đồng, tăng thêm gần 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Ngô Trung Dũng, Phó tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, những con số tích cực này không chỉ phản ánh nỗ lực tái cấu trúc và thích nghi của các DN, mà còn là tín hiệu lạc quan cho sự hồi phục về niềm tin và tăng trưởng ổn định của toàn ngành trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ. Việc hoàn thiện pháp lý đối với các DN BHNT như tái cấu trúc sản phẩm từ ngày 1.7 với nhiều quyền lợi hướng về lợi ích của người tham gia hoặc trước đó bắt buộc ghi âm tư vấn khi bán sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư… giúp củng cố niềm tin của người dân đối với ngành bảo hiểm, đặc biệt là BHNT.

Khi bảo hiểm chạm tới cảm xúc và sự khác biệt

Toàn ngành bảo hiểm đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ nhằm đáp ứng quy định mới tại Nghị định 46/2023/NĐ-CP. Theo đó, từ ngày 1.7, các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chỉ được tích hợp quyền lợi tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn, các quyền lợi bổ sung như bệnh hiểm nghèo, tai nạn, viện phí sẽ được tách riêng, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn và bảo vệ quyền lợi tốt hơn.

BHNT đã mang lại sự an tâm và là điểm tựa cho nhiều người, nhiều gia đình

Đáp ứng yêu cầu mới này, ngay từ đầu năm, các công ty BHNT đã chủ động điều chỉnh danh mục sản phẩm của mình để thích nghi với quy định mới và nhu cầu của thị trường. Ngoài đổi mới danh mục sản phẩm, các DN còn tiếp tục ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng cường đào tạo tư vấn viên, nâng cấp, mở rộng mạng lưới văn phòng.

Đơn cử, đa phần các DN BHNT hiện nay đều tăng cường đầu tư, áp dụng các giải pháp AI, OCR, chatbot, điện toán đám mây... để gia tăng tương tác với khách hàng, rút ngắn thời gian xử lý yêu cầu bồi thường. Đơn cử AIA Việt Nam với ứng dụng AI trong thẩm định bồi thường, giúp việc thẩm định đảm bảo chính xác, nhanh chóng; Bảo Việt Nhân thọ với nền tảng MyBVLife hỗ trợ khách hàng tra cứu và thực hiện giao dịch liên quan đến hợp đồng; Dai-ichi Life với nền tảng trực tuyến Dai-ichi ON giúp khách hàng chủ động lựa chọn giải pháp bảo hiểm phù hợp chỉ với vài thao tác đơn giản. Manulife cũng đã triển khai hệ thống M-PS ghi nhận phản hồi tức thì của khách hàng ngay sau mỗi giao dịch đồng thời cam kết cung cấp sự hỗ trợ trong 48 giờ cho các trải nghiệm chưa tốt. Prudential áp dụng công nghệ OCR thế hệ mới cho phép khách hàng có thể nhanh chóng nhận được phản hồi từ hệ thống cũng như kết quả giải quyết quyền lợi bảo hiểm chỉ trong vài phút…

Các DN không ngừng ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm khách hàng

Việc tăng cường kiểm soát chất lượng các kênh phân phối và nâng cao các chương trình đào tạo tư vấn viên cũng được các DN chú trọng. Trong đó, Manulife Việt Nam cho biết đang triển khai chương trình hợp tác cùng Trường Đại học Y Hà Nội và Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam để đào tạo kiến thức thiết yếu về y khoa và sức khỏe cộng đồng cho đội ngũ đại lý.

Một điểm nổi bật khác là sự đầu tư mạnh mẽ của các công ty bảo hiểm cho các hoạt động cộng đồng, từ giáo dục, sức khỏe, môi trường đến hỗ trợ trẻ em và người yếu thế. Các chương trình tiêu biểu như "Hành trình Cuộc sống" của AIA, "Tăng cường sức khỏe chủ động", "Cha-Ching" và "Đến trường an toàn" của Prudential; hoạt động hỗ trợ trẻ em khó khăn mắc bệnh tim từ sự kiện "FWD Đường chạy âm nhạc" của FWD; dự án "Bảo vệ Trẻ em trong Tình huống Khẩn cấp" của Generali, hoạt động hướng nghiệp "S-Career" của Shinhan Life, chương trình "Vì tương lai em" của Chubb hay chiến dịch "Sống Sạch - Sành - Xanh" của Manulife đều tạo được tác động tích cực và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Ấn tượng nhất phải kể đến chiến dịch thương hiệu mới mang tên "Sống đầy chất tôi" mà BHNT FWD Việt Nam vừa ra mắt. Chiến dịch là bước tiếp nối trong hành trình định nghĩa lại vai trò của BHNT, không chỉ đơn thuần là sự bảo vệ tài chính, mà còn là nguồn cảm hứng giúp khách hàng làm chủ cuộc sống và theo đuổi đam mê của chính mình. Điểm nhấn nổi bật trong chiến dịch năm nay là biểu tượng "nút play", vốn là hình ảnh đại diện quen thuộc cho tinh thần "Sống đầy" của FWD trong nhiều năm qua, đã được cá nhân hóa với đa dạng hình ảnh và phong cách. Sự thay đổi này không chỉ thể hiện tinh thần tôn trọng dấu ấn cá nhân, mà còn khẳng định nỗ lực của FWD trong việc lan tỏa tinh thần sống chủ động, tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Anh Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc FWD Việt Nam, chia sẻ: "Với FWD, mỗi người là một câu chuyện riêng đáng trân trọng. BHNT không chỉ là điểm tựa mà còn là công cụ trao quyền, giúp khách hàng tự tin sống đầy, sống chất. "Sống đầy chất tôi" là thông điệp mạnh mẽ của chúng tôi trong việc đồng hành và thấu hiểu từng nhu cầu, phong cách sống đa dạng của khách hàng".

Có thể thấy, những sản phẩm minh bạch, những giải pháp đột phá cùng sự chuyển mình để chạm tới cảm xúc của khách hàng đang thay đổi diện mạo của ngành BHNT Việt Nam.

Thời điểm vàng cho BHNT bứt phá

Báo cáo World Population Prospects năm 2024 của Liên Hiệp Quốc chỉ ra rằng: Tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam dự báo sẽ tăng từ 74,6 tuổi vào năm 2023 lên 78,9 tuổi vào năm 2050. Mặt khác, theo World Bank, Việt Nam đã phát triển từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thành một nền kinh tế thu nhập trung bình chỉ trong một thế hệ. GDP bình quân đầu người đã tăng từ dưới 700 USD năm 1986 lên gần 4.500 USD vào năm 2023. Sự tăng trưởng kinh tế này kéo theo sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu, không chỉ thúc đẩy tiêu dùng mà còn tạo ra nhu cầu mạnh mẽ về các sản phẩm tài chính, đầu tư, đặc biệt là BHNT và sức khỏe.

Một nghịch lý rất đáng quan tâm từ khảo sát Manulife Asia Care gần đây, "sống lâu không còn là mong muốn hàng đầu của người dân. Lý giải về việc này, 48% người được khảo sát cho rằng, họ muốn sống một cuộc sống ý nghĩa và 44% muốn sống chất lượng hơn là sống lâu. Thêm vào đó, 32% lo sợ mất đi sự độc lập và chủ động khi về già, 31% không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình và 26% lo lắng chi phí y tế sẽ trở thành gánh nặng khi tuổi cao… Điều này cho thấy một cách nhìn mới của người Việt về cuộc sống, đó là sống chất lượng, khỏe mạnh, ý nghĩa và độc lập về tài chính, chứ không chỉ đơn thuần là kéo dài tuổi thọ.

Sự thay đổi trong tư duy người Việt có thể coi là cơ hội chưa từng có cho ngành bảo hiểm và có thể tạo ra bước dịch chuyển về việc thiết kế các sản phẩm bảo hiểm: từ sống thọ sang sống chất lượng.

Các công ty BHNT tổ chức nhiều sự kiện truyền tải những thông điệp ý nghĩa và mang lại những trải nghiệm độc đáo

Theo ông Ngô Trung Dũng, trong bối cảnh các DN đồng loạt tái cấu trúc sản phẩm sâu rộng theo quy định mới của Chính phủ, 2025 sẽ được coi là năm bản lề để ngành BHNT vươn lên mạnh mẽ. Hiện nay, nhiều DN triển khai rất thành công khi thời gian giải quyết yêu cầu bồi thường tính bằng phút. Cùng với đó, đa dạng hóa sản phẩm, không chỉ tập trung vào lợi ích bảo vệ, còn gắn với các giá trị cần thiết khác như tiết kiệm, đầu tư, tích lũy… giúp bảo hiểm trở thành một phần thiết yếu của đời sống tài chính cá nhân.

"Cuối cùng, quan trọng nhất cũng là ưu tiên hàng đầu là phải củng cố niềm tin thị trường thông qua minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, chuẩn hóa đội ngũ tư vấn và tăng cường giám sát nội bộ" - Phó tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nêu quan điểm.