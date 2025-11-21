Khôi phục niềm tin, tái định nghĩa bảo hiểm trong kỷ nguyên mới

Hội nghị quy tụ hơn 400 chuyên gia đầu ngành, đại diện Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cùng lãnh đạo các doanh nghiệp bảo hiểm và các đối tác hàng đầu thế giới.

Hơn 400 chuyên gia định phí bảo hiểm tham gia thảo luận những giải pháp thiết thực để củng cố niềm tin và nâng cao chuẩn mực thị trường

Nâng cao chuẩn mực, củng cố niềm tin

VAC 2025 được tổ chức nhằm mở ra một không gian đối thoại sâu rộng giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các chuyên gia đầu ngành, hướng tới những giải pháp thiết thực để củng cố niềm tin và nâng cao chuẩn mực thị trường trong bối cảnh năm 2025 đánh dấu nhiều thay đổi quan trọng của ngành bảo hiểm. Trong đó, một số quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã thay đổi, hướng đến đề cao tính minh bạch, rõ ràng trong quy trình, sản phẩm, cũng như đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tư vấn. Khách hàng cũng vì thế mà đặt niềm tin và kỳ vọng nhiều hơn vào các công ty bảo hiểm.

Hội nghị Định phí Bảo hiểm Việt Nam 2025 đề cao tính minh bạch, rõ ràng trong quy trình

Theo Ban Tổ chức, chủ đề “Rebuild Trust, Redefine Insurance” phản ánh định hướng chiến lược của toàn ngành bảo hiểm trong giai đoạn hiện nay. Niềm tin là nền tảng để khách hàng lựa chọn và đồng hành lâu dài. Trong kỷ nguyên mới, bảo hiểm không thể chỉ đóng vai trò ứng phó rủi ro mà phải trở thành giải pháp đồng hành của khách hàng trong đời sống hàng ngày - từ chăm sóc sức khỏe, ổn định tài chính đến an sinh chủ động.

Chủ đề năm nay không chỉ dừng lại ở góc độ kỹ thuật mà nhấn mạnh vào giá trị cốt lõi - niềm tin của khách hàng và sự đổi mới toàn diện của ngành. Điều này khẳng định rằng bảo hiểm ngày nay không chỉ bảo vệ rủi ro, mà phải trở thành một phần thiết yếu trong hành trình chăm sóc sức khỏe, tài chính và an sinh của người dân. Từ việc tối ưu nội bộ, chiến lược phát triển cần chuyển mình sang kiến tạo một hệ sinh thái dịch vụ minh bạch, hiện đại và gần gũi hơn với cuộc sống.

Ông Andrew Loh, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam cho rằng việc khôi phục niềm tin không thể chỉ dựa trên những lời hứa, nó đòi hỏi một sự chuyển dịch căn bản trong toàn ngành

Với vai trò là đơn vị tổ chức, đồng thời là một trong những doanh nghiệp tiên phong đổi mới và chuyển đổi số, AIA Việt Nam mong muốn cùng các bên liên quan thúc đẩy những giải pháp thiết thực nhằm củng cố niềm tin, nâng cao tính minh bạch và cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua công nghệ và dữ liệu.

Ông Andrew Loh, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam, chia sẻ: “Việc khôi phục niềm tin không thể chỉ dựa trên những lời hứa, nó đòi hỏi một sự chuyển dịch căn bản trong toàn ngành. Đặt khách hàng làm trọng tâm không còn là lựa chọn của từng doanh nghiệp, mà phải trở thành nguyên tắc chung của toàn thị trường. Khi mọi quyết định, từ thiết kế sản phẩm, mô hình định phí đến quy trình chi trả được xây dựng dựa trên nhu cầu thực sự của khách hàng, tính minh bạch và công bằng sẽ được thể hiện bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói. Thông qua những trải nghiệm rõ ràng và nhất quán ấy, niềm tin sẽ được khôi phục, mở ra một tương lai nơi bảo hiểm được tái định nghĩa như một dịch vụ hiện đại, nhân văn và gắn liền với đời sống hằng ngày”.

Một điểm nhấn quan trọng của hội nghị là việc làm rõ vai trò trung tâm của đội ngũ định phí trong giai đoạn thị trường thay đổi mạnh mẽ. Bên cạnh việc tính toán rủi ro và thiết kế sản phẩm, định phí ngày nay trở thành nền tảng của quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính và hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với các chuẩn mực quốc tế như RBC và IFRS 17. Ông Lê Thành Nam, Phó Tổng Giám đốc Tài chính AIA Việt Nam, nhấn mạnh rằng định phí là nơi dữ liệu, công nghệ và chiến lược gặp nhau, góp phần tạo nên những sản phẩm công bằng, minh bạch và phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường Việt Nam.

Các đại biểu tham gia phiên tạo đàm chuyên môn với chủ đề “Kiến tạo tương lai, nơi bảo vệ tạo nên niềm tin”

Nơi bảo vệ tạo niềm tin

Hội nghị còn có phiên tọa đàm chuyên môn với chủ đề “Kiến tạo tương lai, nơi bảo vệ tạo nên niềm tin”, do AIA Việt Nam điều phối. Phiên thảo luận mang đến nhiều góc nhìn về việc xây dựng một thị trường bảo hiểm hiện đại, nhân văn và minh bạch - nơi bảo vệ không chỉ đơn thuần là dịch vụ tài chính, mà còn là lời cam kết đồng hành dài hạn với khách hàng.

Trong suốt chương trình, các đối tác tái bảo hiểm quốc tế cũng đã mang đến nhiều góc nhìn chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn. Đại diện Pacific Life Re chia sẻ chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi sự đa dạng văn hóa và nhu cầu đòi hỏi sự linh hoạt trong tiếp cận. Đại diện Swiss Re nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vượt qua những giải pháp ngắn hạn để xây dựng nền tảng bảo vệ bền vững cho thị trường. Trong khi đó, đại diện RGA cho biết tập trung vào giá trị tạo dựng sau chi trả quyền lợi - thời điểm then chốt để củng cố niềm tin của khách hàng. Đại diện Munich Re phân tích thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á, chỉ ra xu hướng phát triển và các thách thức nổi bật. Đại diện Hannover Re chia sẻ kinh nghiệm quản lý rủi ro trong chăm sóc sức khỏe, dựa trên những mô hình hiệu quả tại Hoa Kỳ.

Ban Tổ chức, các diễn giả và các nhà đồng hành chung tay xây dựng lại niềm tin và tái định nghĩa vai trò của bảo hiểm trong đời sống hiện đại ẢNH: MINH TOÀN

VAC 2025 quy tụ đại biểu từ các cơ quan quản lý, đại diện doanh nghiệp bảo hiểm lớn và sự tham gia của nhiều đối tác quốc tế cho thấy tầm quan trọng của những vấn đề được thảo luận tại hội nghị. Nếu như các kỳ hội nghị trước tập trung nhiều vào việc nâng cao năng lực phân tích và khả năng thích ứng của ngành trước sự chênh lệch giữa thực tế và kỳ vọng, thì năm nay, hội nghị bước sang một giai đoạn mới: xây dựng lại niềm tin và tái định nghĩa vai trò của bảo hiểm trong đời sống hiện đại.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành chất xúc tác cho đổi mới ngành bảo hiểm Việt Nam, góp phần nâng cao niềm tin của công chúng và xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ minh bạch, hiệu quả và lấy khách hàng làm trung tâm.