Khởi tố 10 bị can mang theo dao, gậy đánh người đi đường tại TP.Thái Nguyên

Ngày 29.7, Công an TP.Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 10 đối tượng trú tại H.Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên).

Bị can Nguyễn Ngọc Trình Anh làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên BÁO THÁI NGUYÊN

Theo điều tra ban đầu của Công an TP.Thái Nguyên, bị can Nguyễn Ngọc Trình Anh (trú tại xã Hoàng Nông, H.Đại Từ) cùng nhóm bạn thường xuyên tụ tập, gây rối trật tự vào ban đêm.

Bắt đầu từ địa bàn H.Đại Từ, nhóm đối tượng này thường xuyên đi xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường, không đội mũ bảo hiểm, mang theo các loại hung khí như dao, gậy, tuýp sắt và vỏ chai bia... đến các địa bàn khác trong tỉnh Thái Nguyên để gây rối trật tự, đánh nhau.

Trước đó, đêm 22.7, nhóm của Trình Anh với khoảng 20 người, độ tuổi từ 15 - 18, đi xe máy xuất phát từ H.Đại Từ xuống TP.Thái Nguyên chơi.

Đến khoảng 00 giờ 23 ngày 23.7, khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Quang Trung và đường Ga Thái Nguyên thì nhóm này gặp anh H.T.D đi xe máy, chở theo bạn là V.N.K (trú tại xã Thịnh Đức, TP.Thái Nguyên) đang đi ngược chiều.

Ngay sau đó, nhóm của Trình Anh đuổi theo xe máy của anh D., dùng chân phải đạp vào đầu xe khiến anh D. và K. ngã ra đường.

Do quá hoảng sợ, anh D. và anh K. phải vứt xe để bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm của Trình Anh đuổi đánh. Sau khi đánh 2 nạn nhân, nhóm của Trình Anh lên xe bỏ chạy và vứt lại hung khí gồm tuýp sắt, dao ở ven đường.

Că cứ kết quả xác minh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Nguyên quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 10 bị can trong nhóm của Trình Anh về tội gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý một số đối tượng có liên quan.

Cũng theo Công an TP.Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố 7 vụ án, để làm rõ hành vi phạm tội của 80 đối tượng có liên quan. Đáng lưu ý, các đối tượng này đều trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Trong số trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Nguyên đã khởi tố 50 bị can về các hành vi phạm tội: cướp tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.