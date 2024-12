Khởi tố 17 thanh thiếu niên gây náo loạn đường phố Ninh Bình

Ngày 14.12, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can (13 bị can bị bắt tạm giam, 4 bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng; 3 thiếu niên còn lại do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên sẽ bị áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục tại địa phương.

18 trong số 20 thanh thiếu niên gây náo loạn đường phố Ninh Bình ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Các bị can bị khởi tố đều ngụ tại H.Yên Khánh (Ninh Bình). Trong đó, cầm đầu nhóm thanh thiếu niên trên là Lê Chung Hiếu (17 tuổi, ngụ xã Khánh Hồng, H.Yên Khánh).

Kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Ninh Bình xác định, khoảng 21 giờ 30 ngày 7.12, nhóm 20 thanh thiếu niên rủ nhau đi trên 10 xe máy từ H.Yên Khánh đến TP.Ninh Bình. Trên đường đi, gặp bất kỳ nhóm thanh niên nào, nhóm này cũng đều gây sự, thách thức đánh nhau. Quá trình di chuyển, 20 thanh thiếu niên mang theo nhiều dao, kiếm, vỏ chai bia và điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, hò hét... gây náo loạn đường phố.

Nhóm thanh thiếu niên đập phá xe máy, chiếm đoạt biển số xe như một "chiến tích" ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Khi đến đường Hải Thượng Lãn Ông (thuộc địa bàn P.Nam Thành, TP.Ninh Bình), nhóm 20 thanh thiếu niên đã đuổi đánh, sử dụng xe máy chèn ép nhóm 6 thanh thiếu niên khác, khiến 2 người phải bỏ xe máy chạy thoát thân.

Khi thấy xe máy của bị hại bỏ lại, nhóm thanh thiếu niên đã dùng dao, kiếm đập phá chiếc xe và lấy biển số xe máy xem như một "chiếc tích".

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.Ninh Bình đã triển khai lực lượng truy bắt nhóm thanh thiếu niên gây án để điều tra, xử lý theo quy định.