Khởi tố 2 bị can đánh hội đồng học sinh lớp 10, chém 1 người thương tích

Ngày 4.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh (Trà Vinh) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Quí Thịnh (17 tuổi, ở khóm 2, P.1, TP.Trà Vinh) về hành vi cố ý gây thương tích và Thạch Hoàng Anh (17 tuổi, xã Song Lộc, H.Châu Thành, Trà Vinh) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Phan Quí Thịnh (trái) và Thạch Hoàng Anh tại cơ quan công an NAM LONG

Theo kết quả điều tra, do có mâu thuẫn với một nhóm người, ngày 6.1, Thịnh và Anh cùng 13 người khác đi tìm Ph.N.N (17 tuổi, khóm 7, P.6, TP.Trà Vinh) và nhóm của N. để đánh nhau.

Khi đi, nhóm của Thịnh và Anh chuẩn bị dao tự chế, vỏ chai bia. Trên đường đi, nhóm này gây rối cho nhiều nhà dân trên địa bàn P.6, P.7 và xã Long Đức (TP.Trà Vinh).

Khi đến nhà của Đ.T.Đ (ấp Tân Đại, xã Long Đức), nhóm của Thịnh và Anh ném 6 vỏ chai bia vào nhà. Lúc này, ông H.V.L (cha dượng của Đ.) mở cửa ra, cả nhóm Thịnh và Anh lên xe bỏ chạy, ông L. đuổi theo. Trong lúc xô xát, Thịnh và một người trong nhóm dùng dao tự chế chém vào người ông L. gây thương tích 36%.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Phan Quí Thịnh và Thạch Hoàng Anh về hành vi cố ý gây thương tích trong vụ án khác. Cụ thể, ngày 9.1, 2 bị can trên tham gia đánh hội đồng 1 học sinh lớp 10 trường THPT TP.Trà Vinh khiến nạn nhân bị thương tích 7%.

Liên quan vụ án này, ngày 3.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thạch Lâm Nhựt Trung (17 tuổi, P.7, TP.Trà Vinh) và Thạch Hoàng Bảo Khang (17 tuổi, xã Long Đức, TP.Trà Vinh). Vụ việc đang được Công an TP.Trà Vinh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người có liên quan theo quy định của pháp luật.