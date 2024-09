Khởi tố 2 bị can đưa tàu cá từ Sóc Trăng sang Malaysia đánh bắt trái phép

Ngày 16.9, tin từ Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa triển khai quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Bảo Chung (34 tuổi, ở TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Chung là thuyền trưởng của một tàu cá ở Sóc Trăng.

Cùng hành vi trên, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Phong (56 tuổi, ở TT.Trần Đề, H.Trần Đề, Sóc Trăng), là chủ tàu cá.

Công an triển khai quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Bảo Chung ẢNH: C.T.V.

Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.



Công an triển khai quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Phong ẢNH: C.T.V

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sóc Trăng xác định, Trần Văn Phong vì muốn thu được lợi nhuận cao hơn trong quá trình đánh bắt thủy sản trên biển nên đã chỉ đạo Hồ Bảo Chung điều khiển tàu cá do Phong làm chủ đưa người xuất phát từ cảng cá Trần Đề (Sóc Trăng) đi sang vùng biển Malaysia khai thác thủy sản trái phép.

Vụ án đang được Công an tỉnh Sóc Trăng mở rộng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.