Khởi tố 2 bị can vụ sập nhà ở Quảng Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Long (45 tuổi, trú P.Hà Đông, TP.Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH JOYO Việt Nam và Nguyễn Văn Long (41 tuổi, trú P.Trần Nhân Tông, TP.Hải Phòng), để điều tra liên quan đến vụ sập nhà tại Quảng Ninh, xảy ra hồi tháng 5.

2 bị can tại cơ quan công an ẢNH: PHÚC LINH

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp WinCommerce ký hợp đồng với Công ty TNHH JOYO Việt Nam thực hiện cải tạo cửa hàng tại số 379 đường Trần Quốc Nghiễn, P.Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh.



Quá trình thi công, công trình có hạng mục phá dỡ tường chịu lực nhưng Công ty TNHH JOYO Việt Nam không khảo sát, đánh giá hiện trạng và khả năng chịu lực của công trình; không lập phương án phá dỡ và biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định. Đáng chú ý, công trình cũng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sửa chữa, cải tạo.

Hiện trường vụ sập nhà ẢNH: N.H

Cơ quan điều tra xác định Trần Thanh Long đã giao Nguyễn Văn Long trực tiếp tổ chức, quản lý thi công dù người này không có chuyên môn về kết cấu xây dựng và không có chứng chỉ hành nghề phù hợp.

Trong quá trình thi công, Nguyễn Văn Long chỉ đạo phá dỡ tường chịu lực, thuê nhân công thực hiện nhưng không kiểm tra các điều kiện an toàn, không đánh giá lại khả năng chịu lực của công trình sau khi thay đổi phương pháp thi công từ cơ giới sang thủ công.

Mặc dù đơn vị giám sát đã yêu cầu dừng thi công vì chưa bảo đảm điều kiện an toàn, việc phá dỡ vẫn tiếp tục được thực hiện. Đến chiều 3.5.2026, công trình bất ngờ đổ sập khi đang phá dỡ tường chịu lực, khiến ông N.V.L tử vong, 2 công nhân khác bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Theo kết luận giám định, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ sập công trình là việc phá dỡ tường chịu lực khi chưa có biện pháp chống đỡ và không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.