Khởi tố 26 người trong đường dây ‘tín dụng đen’ xuyên quốc gia lãi suất tới 2.000%/năm

Liên quan đến đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia do người Trung Quốc cầm đầu vừa bị triệt phá, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 26 bị can về các hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “cưỡng đoạt tài sản”.

Trong số này, 23 bị can bị bắt tạm giam, 3 bị can được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 24.5, Công an TP.Hà Nội phối hợp Bộ Công an huy động hơn 500 cán bộ chiến sĩ đã đồng loạt triệt phá 7 cơ sở của tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức “tín dụng đen” kể trên ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, đưa gần 300 nghi phạm và nhiều tang vật có liên quan về trụ sở cơ quan điều tra.

Bước đầu, Công an TP.Hà Nội xác định đường dây này cho vay qua 3 app “ovay”, “cashvn” và “vaynhanhpro”, do người Trung Quốc cầm đầu.





Trong đường dây này, người vay chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và dùng danh bạ điện thoại của mình để thế chấp là có thể vay từ 2 - 30 triệu đồng.

Nếu người vay không trả được gốc như cam kết, tiền lãi sẽ được nhân lên theo tháng, có thể lên tới 1.500 - 2.190%/năm. Đặc biệt, người vay còn bị các đối tượng cho bộ phận đòi nợ nhắn tin, gọi điện khủng bố, đe dọa để ép trả nợ.

Cho đến thời điểm hiện tại, số lượng khách hàng vay qua hệ thống 3 app vay tiền trên là khoảng gần 1 triệu người. Mỗi tháng, số tiền các đối tượng giải ngân cho vay khoảng 100 tỉ đồng.