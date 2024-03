Khởi tố 3 bị can chiếm đoạt, mua bán hơn nửa tấn thuốc nổ

Ngày 20.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra về các hành vi chiếm đoạt vật liệu nổ và vận chuyển, mua bán, tàng trữ vật liệu nổ trái phép.



3 bị can bị bắt giữ CÔNG AN THANH HÓA

Các bị can bị khởi tố và bắt giam, gồm: Lê Hữu Vịnh (48 tuổi, ngụ P.Hải Thượng, TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa), Đàm Minh Thành (39 tuổi), và Nguyễn Thị Thoa (43 tuổi, đều ngụ xã Nghi Sơn, TX.Nghi Sơn).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 26.2, Lê Hữu Vịnh được một doanh nghiệp thuê tiếp nhận và vận chuyển 756 kg thuốc nổ và 128 kíp nổ để bàn giao cho đơn vị thi công công trình ở một hòn đảo trên địa bàn TX.Nghi Sơn.

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận hàng, Vịnh đã câu kết với Thành lấy bớt hơn 500 kg (trong tổng số 756 kg) thuốc nổ và 128 kíp nổ đem bán cho Nguyễn Thị Thoa với tổng số tiền hơn 191 triệu đồng. Tiền thu được Vịnh và Thành chia nhau tiêu xài cá nhân.