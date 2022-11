Khởi tố 3 bị can liên quan 79 căn biệt thự không phép ở TP.Phú Quốc

Ngày 11.11, đại tá Diệp Văn Thế, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến 79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý tại TP.Phú Quốc.

Bước đầu, 3 bị can này được xác định là lừa đảo bán đất nhà nước quản lý liên quan đến khu đất xây dựng các căn biệt thự nói trên ở khu vực Bãi Trường, thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc.

79 căn biệt thự xây dựng trái phép nằm trong khu đất rộng 18,9 ha tại Bãi Trường, do nhà nước quản lý. Khu đất này trước đây là đất rừng phòng hộ, do UBND xã Dương Tơ quản lý. Tuy nhiên, hiện trạng nơi này đã thay đổi do nhiều tổ chức, cá nhân bao chiếm, thực hiện việc san lấp và xây dựng công trình nhà ở trái phép.





Trước đó, vào ngày 19.9, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang phối hợp chính quyền địa phương và cơ sở tiến hành kiểm tra, lập biên bản việc xây dựng trái phép đối với 79 căn biệt thự nói trên.

UBND xã Dương Tơ nhiều lần ra thông báo mời chủ nhân các căn biệt thự đến làm việc để xác minh nguồn gốc đất, quá trình mua bán, xây dựng... Đến thời điểm này, mới có 56 hộ đứng ra nhận là chủ của các căn biệt thự, còn 23 căn biệt thự vẫn chưa có người đến nhận và làm việc với cơ quan chức năng.

Mới đây, vào ngày 9.11, Ban thực hiện cưỡng chế của UBND TP.Phú Quốc đã cưỡng chế, phá dỡ hoàn toàn 2 trong số 79 căn biệt thự này. Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục củng cố hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục theo quy định để cưỡng chế 77 căn biệt thự còn lại.