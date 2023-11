Khởi tố 3 bị can liên quan đường dây đánh bạc hơn 13 tỉ đồng

Ngày 11.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 3 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc tiền tỉ.

3 bị can tại cơ quan điều tra BH

Trước đó, vào khoảng đầu tháng 8.2023, cơ quan điều tra xác minh bị can Cao Vũ Trọng (33 tuổi, P.Nam Lý, TP.Đồng Hới) đã lập các tài khoản để thực hiện cá độ bóng đá qua mạng. Trọng tiếp tục chia tài khoản cấp dưới gồm 1 tài khoản cho Nguyễn Đức Long (26 tuổi, P.Nam Lý, TP.Đồng Hới) và 4 tài khoản cho Thái Minh Khoa (24 tuổi, TT.Đồng Lê, H.Tuyên Hóa) tham gia.

Nguyễn Đức Long tiếp tục chia tài khoản của mình thành 5 tài khoản khác để tham gia đánh bạc với số tiền hơn 2 tỉ đồng; Thái Minh Khoa dùng tài khoản được cấp để đánh bạc với số tiền gần 4,9 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Khoa còn chia tài khoản của mình ra để cung cấp cho các nghi phạm khác tham gia đánh bạc với số tiền 6,6 tỉ đồng.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định tổng số tiền đánh bạc liên quan đến 3 bị can là hơn 13 tỉ đồng, thu giữ từ các bị can 3 điện thoại di động. Bị can Cao Vũ Trọng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc, 2 bị can còn lại bị khởi tố về hành vi tham gia đánh bạc.