Khởi tố 3 bị can mở tiệm cầm đồ, cho vay lãi nặng hơn 19 tỉ đồng

Ngày 5.4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Công Sáng (43 tuổi, ngụ tại TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), Đặng Quang Nam (33 tuổi, ngụ tại H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) và Đặng Thế Khánh (24 tuổi, ngụ tại H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), để điều tra cùng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Bị can Phan Công Sáng TÂN KỲ

Theo tài liệu của cơ quan công an, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm tội phạm cho vay lãi nặng do Phan Công Sáng cầm đầu. Nhóm này được xác định đã hoạt động từ đầu năm 2018 đến nay, núp bóng dưới hình thức các cơ sở cầm đồ, đóng trên địa bàn TX.Hồng Lĩnh và H.Can Lộc (Hà Tĩnh).

Để đối phó với cơ quan công an, Sáng thuê người khác đứng tên đăng ký mở cơ sở cầm đồ và giao cho Đặng Quang Nam cùng Đặng Thế Khánh điều hành việc cho vay. Nhóm của Sáng mua tài khoản quản lý dịch vụ tài chính trên website Mecash.vn (nay đổi tên miền sang 1cash.info) để thực hiện các hoạt động cho vay lãi nặng với mức lãi suất dao động từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.



Đặng Quang Nam (bên trái) và Đặng Thế Khánh TÂN KỲ

Đến ngày 23.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp Công an H.Đức Thọ, Công an TX.Hồng Lĩnh và Công an H.Cẩm Xuyên huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, bắt giữ Sáng cùng 2 đàn em.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm của Sáng đã thực hiện gần 1.000 lượt cho vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay là 19,1 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý 3 bị can trong nhóm cho vay lãi nặng nêu trên.