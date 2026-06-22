Khởi tố 3 đối tượng bán sách điện tử tiếng Anh lậu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến hoạt động sao chép, phát tán và kinh doanh sách điện tử trái phép trên không gian mạng. Các đối tượng đã sao chép hàng trăm đầu sách có bản quyền, bán cho người học trên phạm vi cả nước, thu lợi bất chính hơn 1,5 tỉ đồng.

Cơ quan công an tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với các đối tượng có hành vi sao chép, phát tán và kinh doanh sách điện tử trái phép trên không gian mạng ẢNH: CACC

Theo cơ quan công an, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ cùng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam triển khai kế hoạch đấu tranh, bóc gỡ các đường dây kinh doanh sách tiếng Anh điện tử trái phép quy mô lớn trên Internet.

Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng đã sao chép trái phép hàng trăm đầu sách có bản quyền, sau đó đăng tải lên website và các fanpage Facebook để quảng cáo, chào bán cho người học trên toàn quốc. Hoạt động vi phạm được tổ chức tinh vi, kéo dài nhiều năm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền, làm thất thu nguồn thu hợp pháp của các nhà xuất bản và tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực xuất bản.

Cơ quan công an tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với các đối tượng có hành vi sao chép, phát tán và kinh doanh sách điện tử trái phép trên không gian mạng ẢNH: CACC

Theo cơ quan điều tra, vụ việc thứ nhất liên quan đến T.T.T.Y. (38 tuổi, trú Đồng Tháp) và P.T.N. (35 tuổi, trú An Giang). Từ năm 2019, Y. thuê N. thiết kế, vận hành website chuyên quảng bá và kinh doanh sách tiếng Anh điện tử. Sau khi mua các đầu sách chính thống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và một số đơn vị khác, Y. tiến hành quét thành file PDF, sử dụng phần mềm chèn thêm âm thanh, hình ảnh để tạo thành sách điện tử rồi rao bán công khai trên mạng.

Khách hàng có thể mua tài khoản học trực tuyến với giá 499.000 đồng mỗi năm hoặc mua các bộ sách dưới dạng file ngoại tuyến với giá từ 240.000 đến 1,8 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định Y. đã sao chép, tạo ra khoảng 100 đầu sách điện tử với hơn 600 cuốn sách của nhiều nhà xuất bản khác nhau, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.

Ở vụ án thứ hai, từ năm 2018, C.L. (30 tuổi, trú Vĩnh Long) lập fanpage Facebook và kênh YouTube cá nhân để quảng cáo, kinh doanh sách tiếng Anh điện tử trái phép. Sau khi mua sách bản quyền, L. quét thành file PDF, sử dụng phần mềm để tạo thành sách điện tử hoàn chỉnh rồi lưu trữ trên hàng trăm tài khoản Google Drive khác nhau.

Các sản phẩm được rao bán với giá từ 80.000 đến 220.000 đồng mỗi cuốn. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định L. đã tạo ra 784 bộ sách tiếng Anh điện tử, bán cho hơn 5.000 lượt khách hàng và thu lợi bất chính khoảng 1 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan". Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng nhằm làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện tại, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan khác.

Triệt phá đường dây tội phạm kinh doanh sách điện tử trái phép có ý nghĩa quan trọng để bảo vệ quyền lợi tác giả. Bên cạnh đó, lợi ích hợp pháp của nhà xuất bản cũng được đảm bảo, người tiêu dùng được bảo vệ khỏi các sản phẩm lậu.

Công an Đà Nẵng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý triệt để các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trên không gian mạng.

Đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tôn trọng bản quyền, ưu tiên sử dụng các sản phẩm hợp pháp và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm để góp phần xây dựng môi trường số văn minh, an toàn và thượng tôn pháp luật.