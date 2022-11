Khởi tố 4 bị can đưa người Trung Quốc vào Việt Nam qua đường biển

Ngày 15.11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố, thực hiện tạm giam đối với 4 bị can để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

4 bị can gồm: Phạm Văn Hợp (24 tuổi), Phạm Văn Hùng (28 tuổi) cùng trú tại P.Trà Cổ, TP.Móng Cái (Quảng Ninh); Nguyễn Xuân Hải (41 tuổi, trú tại xã Cao Nhân, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng); Nguyễn Thị Hồng (33 tuổi, trú tại xã Phúc Trạch, H.Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Trước đó, tối 25.10, Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp Công an P.Bình Ngọc (TP.Móng Cái) phát hiện 1 xuồng máy không mang biển kiểm soát, đang di chuyển vào khu vực biển giáp ranh giữa 2 phường Trà Cổ và Bình Ngọc.

Kiểm tra xuồng máy nói trên, lực lượng chức năng phát hiện 3 người đều có quốc tịch Trung Quốc, là Kuang Zhi Qiang (22 tuổi, trú tại tỉnh Tứ Xuyên); Qian Biao (18 tuổi, trú tỉnh Vân Nam) và Shi Qi Shu (27 tuổi, trú tỉnh Quý Châu).

Qua làm việc với các cơ quan chức năng, những người này khai nhận do không có việc làm nên nghe theo lời giới thiệu trên mạng xã hội rằng sang Việt Nam sẽ có công việc và mức lương ổn định. Đến tối 27.10, 3 người nói trên đi xuồng máy vào vùng biển Việt Nam thì bị bắt giữ.





Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 6 người Việt Nam có liên quan.

Sau khi khởi tố vụ án, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã bàn giao các nghi phạm và hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xử lý.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, các bị can đã phân công chia thành 3 nhóm để tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nhóm thứ nhất có nhiệm vụ tiếp nhận người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên biển khu vực Phao Vàng (vùng biển biên giới P.Trà Cổ, TP.Móng Cái) rồi đưa về đất liền gồm: Phạm Văn Hợp và Phạm Văn Hùng.

Nhóm thứ hai có Nguyễn Xuân Hải có nhiệm vụ tiếp nhận người Trung Quốc từ nhóm thứ nhất để vận chuyển giao cho nhóm thứ ba có Nguyễn Thị Hồng chở sâu vào nội địa Việt Nam.