Khởi tố 4 bị can trong đường dây cá độ bóng đá hơn 22 tỉ đồng

Ngày 14.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hơn 22 tỉ đồng.

Thời điểm cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố 4 bị can ẢNH: HỒNG NHUNG

Các bị can bị bắt giữ gồm: Ngô Tá Thành (40 tuổi), Cao Hoàng Quý (44 tuổi), Nguyễn Văn Quý (35 tuổi, cùng trú tphường Thanh Thủy) và Nguyễn Văn An (41 tuổi, trú phường Hương Thủy, cùng thành phố Huế).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ ngày 4.6 đến ngày 7.7, bị can Ngô Tá Thành đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá cho Cao Hoàng Quý, Nguyễn Văn Quý và Nguyễn Văn An.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây cá độ bóng đá này là hơn 22,4 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.