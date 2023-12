Khởi tố 4 người mua bán giấy chứng nhận nghỉ việc giả hưởng bảo hiểm xã hội

Ngày 18.12, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM, cho biết đang điều tra vụ án hình sự "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" phát hiện tại Sở Y tế TP.HCM do các bị can Ngô Quốc Đạt, Nguyễn Hải Hưng (cùng 28 tuổi, quê TP.Hà Nội), Trần Thị Ngần (28 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Thị Thanh Nhuận (39 tuổi, quê Quảng Ngãi) thực hiện.

Trong năm 2023, TP.HCM đã xử lý một số vụ cấp giấy chứng nhận nghỉ việc khống hưởng BHXH DUY TÍNH

PC03 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trên về hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo PC03, quá trình điều tra xác định, từ tháng 1.2019 đến tháng 7.2023, thông qua các mạng xã hội Zalo, Facebook, Telegram để trao đổi thông tin mua bán giấy khám sức khoẻ, giấy chứng nhận nghỉ việc giả hưởng bảo hiểm xã hội, giấy chứng nhận sức khoẻ đóng dấu mộc giả của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Q.Gò Vấp, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Bệnh viện Q.Tân Bình và sử dụng các tài khoản ngân hàng để thu tiền bán giấy tờ giả.

Sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên người khác để nhận tiền

Các bị can nói trên sử dụng tài khoản Zalo, Telegram giả để giao dịch với khách hàng có nhu cầu làm giấy khám sức khoẻ, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy chứng nhận sức khoẻ đóng giả nói trên. PC03 cho biết, mỗi giấy các bị can bán với giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Cụ thể, bị can Ngô Quốc Đạt sử dụng Zalo tên "Dr Hiếu", tài khoản Telegram "Quân Trần Anh Quân" giao dịch với khách hàng; tài khoản ngân hàng của Trần Trung Hiếu mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), để nhận tiền.

Bị can Nguyễn Hải Hưng sử dụng Zalo "Dr Mạnh", tài khoản Telegram: "Khánh" giao dịch; sử dụng tài khoản nhận tiền tên Nguyễn Đỗ Quốc Huy mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Bị can Trần Thị Ngần sử dụng Zalo "Trần Mỹ Nhiên", "Miu Lê" giao dịch và dùng số tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội do Phạm Văn Hiệp đứng tên, để nhận tiền. Ngoài ra, Ngần còn sử dụng các tài khoản của Nguyễn Hoàng Anh mở tại ngân hàng ACB; chủ tài khoản Nông Thị Hoa mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); chủ tài khoản Phạm Văn Tâm mở tại ngân hàng ACB.

Ngoài ra, các bị can nói trên sử dụng shipper Nguyễn Đào Hoàng Đạt để giao nhận giấy tờ giả. Đạt sử dụng tài khoản của mình mở tại Techcombank để thu tiền của người mua giấy tờ giả.

Đến nay, PC03 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Hiện PC03 ra thông báo tìm người mua giấy khám sức khoẻ, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy chứng nhận sức khoẻ từ các bị can trong đường dây nói trên.