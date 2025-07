Khởi tố 5 bị can trong ổ nhóm tội phạm ở Thanh Hóa

Ngày 10.7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các băng, nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng công an thực hiện quyết định khởi tố bị can Nguyễn Huy Tùng (thứ 2 từ trái qua) ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Trong 5 bị can bị khởi tố, đáng chú ý nhất là Nguyễn Huy Tùng (29 tuổi, ngụ P.Hạc Thành, Thanh Hóa), là con trai của một trùm giang hồ kín tiếng ở tỉnh Thanh Hóa.

Các bị can còn lại bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Đào Mạnh Linh (41 tuổi, ngụ P.Hạc Thành), Lê Thị Tính (34 tuổi, ngụ xã Triệu Sơn), Nguyễn Thị Bắc (45 tuổi, ngụ P.Đông Quang), và Đặng Thị Lan Phương (42 tuổi, ngụ P.Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Công an Thanh Hóa chưa thông tin cụ thể hành vi phạm tội, chỉ cho biết các bị can trên liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của các băng, nhóm tội phạm trên địa bàn.