Khởi tố 5 cán bộ xã liên quan đến khu vực Cồn Xanh

Ngày 18.6, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã Nghĩa Hải (H.Nghĩa Hưng) để điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 2, điều 356 bộ luật Hình sự.



Khu vực Cồn Xanh, H.Nghĩa Hưng (Nam Định) CÙ HIỀN

Các bị can gồm Trần Văn Mạnh (55 tuổi, Bí thư Đảng ủy TT.Quỹ Nhất); Nguyễn Văn Quân (59 tuổi, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hải); Hoàng Văn Thành (63 tuổi, nguyên Trưởng công an xã Nghĩa Hải); Vũ Văn Đảng (62 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã Nghĩa Hải) và Nguyễn Quang Chư (66 tuổi, nguyên Công an viên Thường trực xã Nghĩa Hải), cùng thuộc H.Nghĩa Hưng (Nam Định).

Trong số 5 bị can trên có 4 bị can gồm: Nguyễn Văn Quân, Hoàng Văn Thành, Vũ Văn Đảng, Nguyễn Quang Chư bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định ra lệnh bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Riêng bị can Trần Văn Mạnh được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ vụ án, các bị can trên đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc cho thuê đất nuôi trồng thủy sản, quản lý sử dụng đất của các đối tượng thuê đất, quản lý tài chính, ngân sách…



Trước đó, vụ việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong quá trình quản lý, sử dụng đất tại khu vực Cồn Xanh thuộc địa bàn các xã Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hải, Nam Điền, đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Khu vực Cồn Xanh là khu bãi bồi rộng lớn nằm ven biển H.Nghĩa Hưng, thuộc diện đất công. Những năm qua, khu vực này được chính quyền địa phương cho nhiều hộ dân thuê để nuôi trồng thủy sản. Năm 2021, UBND tỉnh Nam Định có quyết định thu hồi 431 ha đất thuộc khu vực này để triển khai dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất thép xanh do Tập đoàn Xuân Thiện làm chủ đầu tư.