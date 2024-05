Khởi tố 5 cầu thủ CLB Hà Tĩnh do sử dụng ma túy, Đinh Thanh Trung đã khai gì?

Ngày 14.5, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 cầu thủ bóng đá của CLB Hà Tĩnh để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.



5 cầu thủ bị bắt giữ

Trước đó, chiều 8.5, Công an Hà Tĩnh cho biết, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 10 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ một số tang vật liên quan. Trước đó, ngày 4.5.2024, Công an Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra phòng 501, 502 tại khách sạn BM trên địa bàn.

Quá trình kiểm tra phát hiện có 10 đối tượng, trong đó có Đinh Thanh Trung, sinh năm 1988; Nguyễn Ngọc Thắng, sinh năm 2002; Dương Quang Tuấn, sinh năm 1996, ở Hà Nội; Nguyễn Trung Học, sinh năm 1998, ở tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Văn Trường, sinh năm 2003, ở tỉnh Thanh Hóa, đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.



Cầu thủ Đinh Thanh Trung từng giành Quả bóng vàng Việt Nam PHẠM ĐỨC

5 cầu thủ bị khởi tố gồm: tiền vệ Đinh Thanh Trung (Quả bóng vàng Việt Nam năm 2017), tiền vệ Nguyễn Trung Học, thủ môn Dương Quang Tuấn, trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng và hậu vệ Nguyễn Văn Trường.





Nội dung cụ thể kết quả giám định của Viện khoa học hình sự

Công an đã thu giữ một số chất bột màu trắng, chất lỏng màu vàng, 1 túi nylon trong suốt bên trong đựng chất tinh thể rắn màu trắng, 1 túi nylon trong suốt bên trong đựng một viên nén màu xám và các mảnh vụn màu xám và một số dụng cụ, đồ vật liên quan.

Khi bị bắt giữ, Đinh Thanh Trung, Dương Quang Tuấn, Nguyễn Trung Học, Nguyễn Ngọc Thắng và Nguyễn Văn Trường đã khai nhận như sau: cả 5 người thống nhất góp tiền mua ma túy và chuẩn bị các dụng cụ, đồ vật để phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Kết luận giám định số 674/KL-KTHS ngày 10.5.2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh kết luận: chất bột màu trắng là ma túy, loại ketamine, có khối lượng 0,1066 g; chất tinh thể màu trắng là ma túy, loại ketamine, có khối lượng 1,8510 g; 1 viên nén màu xám và các mảnh vụn màu xám đã bị vỡ là ma túy, loại MDMA, có khối lượng 0,6064 g.

Kết luận giám định số 3371/KL-KTHS ngày 10.5.2024 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận, trong mẫu chất lỏng màu vàng gửi đến giám định có các chất ma túy: methamphetamine, MDMA, ketamine và nimetazepam, thể tích mẫu 510 ml.