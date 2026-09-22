Khởi tố 6 bị can cầm hung khí hỗn chiến từ mâu thuẫn tính tiền cà phê

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 6 bị can về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, cầm hung khí hỗn chiến từ mâu thuẫn tính tiền cà phê