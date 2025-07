Khởi tố 6 giám thị vì 1 bài thi bị sửa chữa đáp án

Ngày 14.7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can là cán bộ coi thi kỳ thi vào lớp 10 (năm học 2024 - 2025) tại Hội đồng thi Trường THPT Tĩnh Gia 4 (Thanh Hóa), để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.

Công an tỉnh Thanh Hóa chưa thông tin cụ thể danh tính các bị can, chỉ cho biết trong 6 bị can bị khởi tố có 1 người giữ chức hiệu trưởng, 5 người còn lại là giáo viên.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, kỳ thi vào lớp 10 (năm học 2024 - 2025) ở tỉnh Thanh Hóa có nhiều thí sinh có điểm thi cao bất thường, nên đã tiến hành điều tra.

Bước đầu, cơ quan công an xác định tại Hội đồng thi Trường THPT Tĩnh Gia 4 có bài thi của 1 thí sinh có sửa chữa, xóa và ghi thêm đáp án vào bài thi. Từ chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra theo quy định tại điều 359, bộ luật Hình sự 2015.

Như Thanh Niên đã thông tin, trong kỳ thi vào lớp 10 (năm học 2024 - 2025), trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ việc hy hữu tại Hội đồng chấm thi Trường THPT Ngọc Lặc (Thanh Hóa) khi 1 học sinh lớp 10 của Trường THPT Lê Hồng Phong (Thanh Hóa) từ đỗ với điểm thủ khoa, thành trượt vào lớp 10.

Cụ thể, điểm thi vào lớp 10 của em học sinh này khi công bố trúng tuyển (bảng điểm) lần lượt là: môn toán 8 điểm; ngữ văn 8,5 điểm; tiếng Anh 6,4 điểm (tất cả điểm chưa nhân hệ số). Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra, điểm bài thi thì thí sinh này chỉ đạt môn toán 4,5 điểm; ngữ văn 6,5 điểm; tiếng Anh 2,4 điểm.

Căn cứ điểm chuẩn vào Trường THPT Lê Hồng Phong năm học 2024 - 2025 thì em học sinh này không đủ điểm đậu vào lớp 10. Do đó, Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Lê Hồng Phong đã có thông báo về việc em học sinh không trúng tuyển, buộc phải dừng học.

Về nguyên nhân xảy ra sự cố trên sau đó được Sở GD-ĐT Thanh Hóa xác định do tổ hồi phách, lên điểm của Hội đồng chấm thi là Trường THPT Ngọc Lặc đã lên nhầm điểm thi.

Các thành viên trong Hội đồng chấm thi Trường THPT Ngọc Lặc cũng khẳng định việc ghi nhầm điểm thi cho em học sinh trên là "hoàn toàn không cố ý".