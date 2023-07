Khởi tố 6 'khách hàng' của đường dây mua bán vũ khí quân dụng ở Bình Định

Ngày 4.7, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố thêm 6 người liên quan đến vụ án mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do Lê Xuân Viễn (34 tuổi, trú P.Bình Định, TX.An Nhơn, Bình Định) cầm đầu.

Lê Xuân Viễn TRỊ BÌNH

6 người này đều ở Bình Định, gồm: Bùi Ngọc Tân (23 tuổi), Trương Nguyễn Duy (18 tuổi, cùng ở H.Tuy Phước), Nguyễn Hữu Nhân (28 tuổi), Nguyễn Hữu Hiền (37 tuổi, cùng ở TX.An Nhơn), Trần Quốc Tuấn (22 tuổi), Ngô Đình Vũ (21 tuổi, cùng ở H.Phù Cát). Tất cả đều bị khởi tố về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Xuân Viễn là kẻ cầm đầu, chuyên cung cấp súng, đạn cho một số đối tượng hình sự, ma túy ở H.Tuy Phước, TX.An Nhơn, TP.Quy Nhơn và H.Phù Cát.

Khẩu súng phát hiện tại nơi ở của Lê Xuân Viễn TRỊ BÌNH

Từ năm 2019 đến đầu 2023, Lê Xuân Viễn đã nhiều lần lên mạng Internet liên hệ mua 20 khẩu súng (10 khẩu thuộc nhóm vũ khí quân dụng và 10 khẩu thuộc súng công cụ hỗ trợ) về bán lại cho người khác, trong đó đã từng bán súng cho 6 người vừa bị khởi tố nói trên.

Ngày 28.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã bắt được Viễn khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn Q.12, TP.HCM.