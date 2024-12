Khởi tố 6 nữ sinh đánh bạn gãy đốt sống cổ

Ngày 16.12, thông tin từ Công an H.Nông Cống cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Nông Cống vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can đều là học sinh lớp 11 và lớp 12 Trường THPT Nông Cống (trường tư thục - PV) và Trường THPT Nông Cống 2, để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Sau hơn 2 tháng bị đánh, nữ sinh N. vẫn đang phải nẹp cố định cổ, sức khỏe yếu, không thể tiếp tục đi học ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Các bị can bị khởi tố đều ở H.Nông Cống, gồm: N.T.N.A (17 tuổi, ngụ xã Tế Thắng), N.T.G (17 tuổi, ngụ xã Tân Phúc), H.T.H.T (17 tuổi, ngụ xã Tân Phúc), N.T.A (16 tuổi, ngụ xã Hoàng Sơn), L.P.D (16 tuổi, ngụ xã Trung Chính) và V.L.T (17 tuổi, ngụ xã Tế Thắng).

Kết quả điều tra ban đầu của Công an H.Nông Cống xác định, ngày 5.10, tại thôn Thái Sơn (xã Tân Phúc, H.Nông Cống) các bị can trên đã đánh hội đồng em L.V.G.N (16 tuổi, ngụ thôn Thanh Sơn, xã Trung Chính, H.Nông Cống; học sinh lớp 11A6 Trường THPT Nông Cống 2). Hậu quả, nạn nhân N. bị gãy đốt sống cổ, tổn hại sức khỏe 23%.

Nữ sinh N. sau khi được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã được đưa về gia đình để tiếp tục chăm sóc, điều trị. Do sức khỏe yếu nên gia đình đã làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập của N. để tiếp tục điều trị.