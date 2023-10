Khởi tố, bắt giam bị can đấm vào mặt cán bộ công an

Ngày 12.10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thạch Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Phạm Văn Quế (46 tuổi, ngụ xã Thạch Bình, H.Thạch Thành), để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Bị can Phạm Văn Quế CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 6.10, ông P.V.T và con trai (đều ngụ xã Thạch Bình) xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát tại nhà riêng.

Nhận được tin báo, tổ công tác của Công an xã Thạch Bình có mặt tại nhà ông T. để giải quyết sự việc.

Trong quá trình công an làm việc, ông Phạm Văn Quế (anh trai của ông T., có biểu hiện say rượu), liên tục dùng lời lẽ xúc phạm lực lượng công an. Ông Quế còn đấm nhiều cái vào mặt trung úy Đỗ Văn Tiến, cán bộ Công an xã Thạch Bình, làm trung úy Tiến bị thương.

Sau khi có hành động cản trở, đánh cán bộ công an, ông Phạm Văn Quế trốn khỏi nơi cư trú. Đến 19 giờ cùng ngày, ông Quế đến Công an xã Thạch Bình khai nhận hành vi phạm tội.

Vụ án đang được Công an H.Thạch Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.