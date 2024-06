Khởi tố, bắt giam tài xế gây tai nạn trên đèo Bảo Lộc làm 1 người chết

Ngày 14.6, Công an H.Đạ Huoai (Lâm Đồng), cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Quang Bạch (37 tuổi, ngụ xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng), để điều tra vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Tài xế Phạm Quang Bạch bị khởi tố, bắt tạm giam CTV

Theo đó, Bạch bị khởi tố để điều tra, làm rõ hành vi "điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ" quy định tại điều 260 bộ luật Hình sự.

Như Thanh Niên đã phản ánh, khoảng 10 giờ 20 ngày 9.6, trên đèo Bảo Lộc thuộc địa phận thị trấn Đạ M'ri (H.Đạ Huoai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và 2 xe máy khiến 1 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn gây chết người CTV

Sau quá trình điều tra, Công an H.Đạ Huoai xác định vào thời điểm trên, xe khách Limousine của nhà xe Thịnh Thái do Phạm Quang Bạch điều khiển lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ TP.HCM đi TP.Bảo Lộc. Khi đến km 99+200 qua đèo Bảo Lộc (H.Đạ Huoai) thì xe khách lấn qua phần đường bên trái và xảy ra va chạm với xe máy do anh Lê Văn Th. (20 tuổi, ngụ H.Bình Đại, tỉnh Bến Tre) điều khiển, chở em Lê Nguyễn (16 tuổi, ngụ H.Tân Phú, Đồng Nai) đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc ngày 9.6 làm 1 người chết, 2 người bị thương CTV

Vụ va chạm khiến xe máy trên va chạm với 1 xe máy khác do chị Thân Thị Thùy Linh (20 tuổi, ngụ xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía sau. Tai nạn khiến anh Th. tử vong tại chỗ, còn chị Linh và em Nguyễn bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Sau thời gian điều tra và củng cố các tài liệu, chứng cứ, Công an H.Đạ Huoai xác định tài xế Bạch khi điều khiển xe ô tô khách vi phạm các quy định về an toàn giao thông.