Khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà trong vụ sập nhà ở Thái Bình

Ngày 13.12, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, lãnh đạo Công an H.Thái Thụy (Thái Bình) cho biết, liên quan đến vụ việc sập nhà khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương, Cơ quan CSĐT Công an H.Thái Thụy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đoàn (38 tuổi, trú TT.Diêm Điền, H.Thái Thụy) về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Như Thanh Niên đưa tin trước đó, Nguyễn Văn Đoàn thuê đất của ông Trần Xuân Sơn và bà Đỗ Thị Lan Phượng để xây nhà kết cấu khung thép thuộc khu Đồng Miễu (TT.Diêm Điền). Nguyễn Văn Đoàn hợp đồng với anh Đinh Văn Du và anh Trần Thanh Trường (cùng 36 tuổi, trú tại H.Thái Thụy) thi công xây dựng.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đoàn CÔNG AN CUNG CẤP

Anh Du sau đó đã thuê nhóm thợ xây dựng gồm 13 người do anh Trịnh Ngọc Quang (36 tuổi, trú xã Thụy Bình, H.Thái Thụy) làm tổ trưởng tổ thợ thi công.

Khoảng 15 giờ ngày 12.12, khi 13 công nhân đang thi công đổ bê tông mái tầng 1 thì ngôi nhà bất ngờ bị sập. Vụ tai nạn lao động sập nhà xảy ra khiến 3 thợ xây tử vong, 5 nạn nhân khác bị thương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ