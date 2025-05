Khởi tố, bắt tạm giam cựu Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Bến Tre

Ngày 22.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can liên quan các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lạm quyền trong thi hành công vụ và tham ô tài sản, xảy ra tại Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre.

Theo đó, ông Nguyễn Thiện Chí (62 tuổi, cựu Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Bến Tre - về hưu năm 2024), bị khởi tố về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ;

Nguyễn Tuấn Tú (44 tuổi, cựu Hiệu trưởng Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre) bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tham ô tài sản;

Nguyễn Hoàng Anh (44 tuổi, cựu Phó hiệu trưởng Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre) bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian từ tháng 9.2019 đến tháng 12.2023, các bị can đã có hành vi làm trái quy định trong việc thực hiện các chế độ: dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; chế độ dành cho vận động viên, huấn luyện viên năng khiếu dự bị tập trung; và phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ quản lý giáo dục công tác tại trường chuyên biệt.

Những sai phạm này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 5,13 tỉ đồng. Riêng bị can Nguyễn Tuấn Tú và Nguyễn Hoàng Anh bị xác định đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 244 triệu đồng từ nguồn ngân sách.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi sai phạm của 3 bị can nêu trên để xử lý theo quy định pháp luật.