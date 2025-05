Khởi tố, bắt tạm giam Tiktoker Lê Việt Hùng

Chiều 8.5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với TikToker Lê Việt Hùng (38 tuổi, trú P.Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn, Lạng Sơn), để điều tra về tội "cưỡng đoạt tài sản".

TikToker Lê Việt Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam

Trước đó, ngày 6.5, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận nguồn tin có dấu hiệu của tội phạm cưỡng đoạt tài sản của đối tượng Lê Việt Hùng từ một số công dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và một số địa phương.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 7.5 Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Lê Việt Hùng, để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

TikToker Lê Việt Hùng ẢNH: BỘ CÔNG AN

Công an tỉnh Lạng Sơn đang củng cố tài liệu, đề nghị những ai là nạn nhân của TikToker Lê Việt Hùng liên hệ với điều tra viên Nguyễn Hoàng Minh theo số điện thoại 0983348368 để được hướng dẫn giải quyết.

Ngoài Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an TP.Hà Nội cũng phát đi thông báo, đề nghị người dân và cán bộ, chiến sĩ công an cung cấp thông tin, video ghi lại hành vi Lê Việt Hùng cản trở, gây rối tại các chốt làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông trong thời gian từ 1.1.2024 đến nay.