Khởi tố bị can bẻ gãy bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn

Ngày 1.6, nguồn tin từ Viện KSND TP.Huế cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Hồ Văn Phương Tâm (42 tuổi, trú Q.Bình Tân, TP.HCM) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản - xâm hại, phá gãy bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn.



Cụ thể, Tâm bị bắt tạm giam 3 tháng để phục vụ quá trình điều tra.

Bị can Hồ Văn Phương Tâm ẢNH: T.H

Trước đó, ngày 25.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế đã tiến hành tạm giữ hình sự Hồ Văn Phương Tâm. Thời điểm này, cơ quan công an chưa thể ghi lời khai đối với bị can này vì có biểu hiện tâm thần, nói nhảm không thể trả lời các câu hỏi của điều tra viên. Kiểm tra nhanh ma túy đối với Tâm, kết quả âm tính.

Theo điều tra của cơ quan công an, Tâm sinh ra tại P.Hương Long, Q.Phú Xuân, TP.Huế. Năm 1990, Tâm theo gia đình sinh sống tại TP.HCM. Tâm không sống chung với gia đình mà thuê trọ ở riêng, thường xuyên thay đổi chỗ. Khoảng giữa tháng 5.2025, Tâm về TP.Huế, xin đến sống tại nhà cô ruột ở đường Nguyễn Phúc Nguyên, P.Hương Long nhưng không được đồng ý nên sống lang thang.

Lúc 11 giờ 55 phút ngày 24.5, Tâm mua vé vào cổng của Đại nội Huế. Sau đó, Tâm vào khu vực điện Thái Hòa, leo qua hàng rào bảo vệ trong điện ngồi lên ngai vàng triều Nguyễn. Tại đây, Tâm dùng tay bẻ phần tựa tay bên trái của ngai vàng triều Nguyễn và đập phá làm phần tựa tay gãy ra thành nhiều mảnh.

Thời điểm xảy ra vụ việc có 2 nhân viên bảo vệ của di tích ở điện Thái Hòa. Tuy nhiên, để tránh việc du khách này manh động, đập phá các hiện vật trưng bày khác, nhân viên bảo vệ đã tiếp cận từ xa, nhắc nhở để Tâm đi ra bên ngoài, đồng thời điện thoại yêu cầu tăng cường lực lượng hỗ trợ.

Đến 12 giờ 10 phút ngày 24.5, các lực lượng chức năng khống chế Tâm, báo cho Công an P.Đông Ba đến lập biên bản và tạm giữ hình sự.