Khởi tố bị can dùng tuýp sắt đánh vào đầu nhiều phụ nữ đi đường

Ngày 14.5, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội danh giết người đối với Lầu Vũ Nhật Đăng (28 tuổi, trú xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang).

Lầu Vũ Nhật Đăng khi bị bắt CACC

Trước đó, trong 3 ngày, 4, 6 và 7.5, Đăng chạy xe máy, cầm tuýp sắt đi qua nhiều đường phố trên địa bàn P.Vĩnh Hải và P.Vĩnh Hòa, vô cớ đánh vào đầu 5 người phụ nữ lớn tuổi đi đường, khiến 3 người phải vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Trong đó, bà N.T.M.L (63 tuổi, trú P.Vĩnh Hải) tử vong sau 3 ngày điều trị do vết thương quá nặng. Ngày 7.5, khi đang đi xe đạp trên đường 2 tháng 4, P.Vĩnh Hải, bà L. bất ngờ bị đánh choáng váng, gục ngã và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Lầu Vũ Nhật Đăng chạy xe máy cầm theo tuýp sắt tấn công những phụ nữ lớn tuổi CẮT TỪ CLIP

Đội CSHS Công an TP.Nha Trang truy bắt được hung thủ vào chiều 7.5. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lầu Vũ Nhật Đăng khai đã dùng tuýp sắt, tấn công 5 người đi đường. Những nạn nhân đều không quen biết hay mâu thuẫn gì.

Đến ngày 9.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang chuyển giao hồ sơ vụ việc cùng đối tượng gây án cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Theo cơ quan chức năng, nhiều khả năng vào thời điểm gây ra các vụ tấn công, Đăng có dấu hiệu loạn thần do tác động của ma túy.