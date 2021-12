Khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, tối 31.12, Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh và các quyết định phê chuẩn của Viện KSND Tối cao đối với Nguyễn Hoàng Anh (39 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) và Lê Viết Ba (39 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, phó trưởng phòng kế toán CNS).

Theo đó, hai bị can bị khởi tố điều tra về hành vi "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí" quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự.

Trước đó, đầu tháng 11.2021, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai bị can gồm: Chu Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc CNS và Đỗ Văn Ngà, Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - kế toán của CNS về hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

CNS là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TP.HCM. Cơ quan điều tra xác định đã xảy ra một số sai phạm trong hoạt động thoái vốn tại CNS.

Trước đó, Thanh tra TP.HCM cũng đã vào cuộc thanh tra về hoạt động thoái vốn của CNS, tại Công ty CP điện tử Sài Gòn - Sagel và Công ty CP TIE, và việc chuyển nhượng đất trái quy định của nhà nước thông qua việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoa Mai.

Ngay sau đó, Thanh tra TP.HCM đã cung cấp tài liệu các vụ việc xảy ra tại CNS cho Bộ Công an để điều tra, làm rõ hành vi sai phạm.





Theo kết luận Thanh tra TP, từ năm 2015 đến năm 2018, Thanh tra TP phát hiện CNS sử dụng quỹ khen thưởng của CNS để chi cho cá nhân, tổ chức bên ngoài mà không có danh sách người ký nhận tiền.

Kết luận Thanh tra thể hiện, các cá nhân đã có sai phạm vì dùng thẻ tín dụng của CNS cấp phục vụ chi giao tế, đối ngoại bên ngoài để chi tiêu cá nhân. Nhiều giao dịch thanh toán không phù hợp, không có hóa đơn chứng từ mà phòng tài chính kế toán tổng công ty vẫn cho thanh toán. Cụ thể, từ năm 2015 - 2018, ông Chu Tiến Dũng dùng thẻ thanh toán số tiền hơn 1,7 tỉ đồng, trong đó có hơn 1,2 tỉ đồng là chi cho cá nhân và ông Dũng đã tự thanh toán theo yêu cầu của phòng tài chính kế toán. CNS cho biết việc thanh toán nói trên theo yêu cầu của phòng tài chính kế toán.

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.