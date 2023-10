Khởi tố bị can vi phạm nồng độ cồn, tông xe khiến trung tá công an trọng thương

Ngày 11.10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương (Hải Dương), cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Hiếu (18 tuổi, trú tại khu dân cư Khánh Hội, P.Nam Đồng, TP.Hải Dương), để điều tra về hành vi vi phạm nồng độ cồn, chống người thi hành công vụ.

Trước đó, lãnh đạo Công an TP.Hải Dương đã phân công trung tá Đặng Xuân Hoàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, làm nhiệm vụ tổng chỉ huy về việc tuần tra kiểm soát, xử lý các loại tội phạm đường phố, vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.



Công an lấy lời khai của Nguyễn Đức Hiếu HOÀNG MAI

Khoảng 21 giờ 30 ngày 7.10, tổ công tác trên làm nhiệm vụ tại đường Trường Chinh, phát hiện Nguyễn Đức Hiếu điều khiển xe máy BS 34B4 - 094.92, không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao từ hướng vòng xuyến về phía chốt kiểm tra.

Cán bộ trực chốt là Nguyễn Sơn Tùng đã ra tín hiệu yêu cầu Hiếu dừng xe nhưng Hiếu không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy.

Lúc này, trung tá Hoàn chỉ đạo tổ công tác phối hợp, ra tín hiệu tiếp tục yêu cầu đối tượng dừng xe nhưng Hiếu vẫn không chấp hành. Hiếu tiếp tục điều khiển xe lạng lách, bỏ chạy và tông vào người trung tá Hoàn. Trung tá Hoàn bị ngã, chấn thương, rách môi, gãy xoang hàm hai bên và xương mũi, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Hiếu, đưa về Công an TP.Hải Dương để làm rõ. Công an TP.Hải Dương đã kiểm tra nồng độ cồn đối với Hiếu, cho kết quả là 0,375 mg/l khí thở.

Được biết, trung tá Hoàn hiện đã qua cơn nguy kịch và đã được chuyển lên Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 ở Hà Nội để điều trị và chờ phẫu thuật.