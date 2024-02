Khởi tố bí thư xã uống rượu gây tai nạn khiến 2 nữ sinh tử vong

Ngày 2.2, lãnh đạo Công an H.Nghĩa Hưng (Nam Định) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Văn Nam (52 tuổi, trú tại xóm 5, xã Phúc Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Nam Điền, H.Nghĩa Hưng), để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, khiến 2 nữ sinh tử vong.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 31.1 trên tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua địa bàn TT.Rạng Đông (H.Nghĩa Hưng), Mai Văn Nam lái xe ô tô 7 chỗ va chạm với xe đạp điện do 2 nữ sinh chở nhau. Cú va chạm mạnh khiến cả 2 nữ sinh tử vong tại chỗ. Ô tô và xe đạp điện cùng bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 nữ sinh tử vong C.T.V

2 nạn nhân được xác định là Đ.T.T và N.T.T.C (cùng 16 tuổi, cùng trú tại xã Nghĩa Lâm, H.Nghĩa Hưng). Trong đó, 1 nữ sinh học lớp 10, trường THPT B Nghĩa Hưng, 1 nữ sinh học lớp 10, Trường THPT C Nghĩa Hưng.

Thời điểm gây tai nạn, Mai Văn Nam điều khiển xe khi nồng độ cồn lên tới 1,419 mg/l khí thở, gấp 3,5 lần mức xử lý cao nhất đối với lái xe sử dụng rượu bia.

Trước đó, Mai Văn Nam dự hội nghị do UBND xã Nam Điền tổ chức và tham gia tiệc tất niên, uống rượu rồi lái xe về.