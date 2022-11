Khởi tố cán bộ địa chính chiếm đoạt tiền khi làm thủ tục cấp sổ đỏ

Ngày 9.11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Ngọc (43 tuổi, ngụ tại thôn Thành Hải, xã Xuân Thành, H.Nghi Xuân) để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Ngọc nguyên là công chức địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường UBND TT.Xuân An (H.Nghi Xuân).

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2021, khi đang là công chức địa chính, ông Ngọc được ông Nguyễn Văn Chiến (ngụ tại tổ dân phố 1, TT.Xuân An) nhờ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thửa số 84, tờ bản đồ 109, diện tích 200 m2) với số tiền bồi dưỡng 100 triệu đồng.

Trong quá trình làm thủ tục hồ sơ đất cho ông Chiến, ông Ngọc còn tự ý tính tiền thuế sử dụng đất phải nộp cho nhà nước cao hơn số tiền Chi cục Thuế H.Nghi Xuân thông báo là 97 triệu đồng rồi chiếm đoạt số tiền này.





Sau khi bị ngành chức năng phát hiện, ông Ngọc đã tự nhận khuyết điểm và khắc phục hậu quả, hoàn trả số tiền 197 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Chiến.

Với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân, ông Ngọc bị Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng và bị UBND huyện này ra quyết định buộc thôi việc.