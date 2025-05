Khởi tố cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu sữa, thực phẩm dinh dưỡng

Ngày 15.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP.HCM, cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Hiền (39 tuổi, cán bộ hải quan thuộc Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1) để điều tra hành vi buôn lậu.



Tang vật buôn lậu là sữa, thực phẩm dinh dưỡng trị giá nhiều tỉ đồng bị Công an TP.HCM phát hiện, thu giữ ẢNH: CTV

Theo đó, Công an TP.HCM xác định, trong quá trình công tác tại Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, bị can Hiền đã làm sai lệch điều kiện áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu, tạo "kẽ hở" cho Trần Quốc Khánh (Giám đốc chi nhánh Công ty Busan) nhập khẩu trái phép 4.171 thùng sản phẩm bao gồm sữa và thực phẩm dinh dưỡng từ Mỹ vào Việt Nam. Các sản phẩm buôn lậu có trị giá ước tính lên đến hơn 3,4 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 5.2023, Công an TP.HCM đã bắt giữ Trần Quốc Khánh và Trần Ngọc Dâng để điều tra tội buôn lậu.

Theo hồ sơ vụ án, tối 12.4.2023, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, Công an TP.HCM phát hiện xe đầu kéo ở khu vực bãi đất trống trên đường Võ Chí Công (TP.Thủ Đức) có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra.

Tại thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện trong container có 4.171 thùng sữa, nhiều hơn 521 thùng so với khai báo hải quan.

Theo điều tra ban đầu, lô hàng được xác định không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định, nhưng vẫn được thông quan và đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Qua đấu tranh, các nhân viên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô hàng và khai lô hàng nhập khẩu trên được ông Trần Quốc Khánh tổ chức nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ, thông qua pháp nhân Công ty Busan.

Trước khi nhập lô hàng này về Việt Nam tiêu thụ, Khánh biết sản phẩm sữa nhãn hiệu Ensure, trên bao bì có dòng chữ thông tin bằng tiếng Anh: "Not to be sold in Vietnam or Mexico" (không bán tại Việt Nam hoặc Mexico). Đồng thời, để được nhập khẩu cần phải có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp.

Sau đó, Khánh đã có hành vi sai trái để nhập sữa từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ. Công an xác định, ông Khánh còn chỉ đạo Trần Ngọc Dâng chỉnh sửa dữ liệu khai báo, làm giảm số lượng so với thực tế nhằm giảm thuế.

Vụ buôn lậu nói trên được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.