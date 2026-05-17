Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn PC1 cùng nhiều lãnh đạo

Công ty CP Tập đoàn PC1 (PC1) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến việc nhận được công văn của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về xử lý hành vi vi phạm pháp luật của một số cá nhân tại công ty.

Theo thông tin do doanh nghiệp này công bố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra làm rõ hành vi phạm tội đối với 7 cá nhân là người nội bộ của công ty, bao gồm:

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) PC1, đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Ông Vũ Ánh Dương, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1, đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Ông Võ Hồng Quang, Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc PC1, đang áp dụng biện pháp tạm giam.

Ông Nguyễn Minh Đệ, Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc PC1, Tổng giám đốc công ty TNHH Cốt thép Đông Anh, đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Ông Trịnh Ngọc Anh, Phó tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Khoáng sản Tân Phát, đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Đặng Quốc Tường, Phó tổng giám đốc PC1, đang áp dụng biện pháp tạm giam.

Bà Trần Thị Minh Việt, Kế toán trưởng PC1, đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Theo PC1, do nhiều nhân sự phê duyệt báo cáo tài chính của PC1 phải phối hợp làm việc với cơ quan điều tra và đã bị khởi tố, tạm giam, doanh nghiệp chưa thể công bố báo cáo tài chính quý 1 đúng hạn. Doanh nghiệp sẽ thực hiện công bố sau khi hoàn thành báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát PC1 cũng vừa ban hành nghị quyết về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Theo Ban Kiểm soát PC1, hiện có 4 thành viên HĐQT bị tạm giam, không thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT. Do đó, HĐQT PC1 chỉ còn một thành viên, thấp hơn số lượng tối thiểu theo quy định, không đủ điều kiện tổ chức họp HĐQT để triệu tập đại hội.

Đại hội bất thường dự kiến được tổ chức trong tháng 7 tới. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông tham dự đại hội là ngày 5.6. Nội dung họp dự kiến gồm bầu bổ sung thành viên HĐQT và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

PC1 là tập đoàn kinh tế đa ngành với 60 năm xây dựng và phát triển, hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh: đầu tư năng lượng và bất động sản nhà ở - khu công nghiệp; tổng thầu EPC, xây lắp điện và sản xuất công nghiệp. Nhiều năm liên tục, PC1 nằm trong TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.