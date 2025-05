Khởi tố Công ty An Khang buôn lậu thuốc lá tại cảng Cát Lái

Vụ việc xảy ra tại cảng Cát Lái (Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1). Chiều 7.5, thông tin từ Chi cục Hải quan khu vực 2 cho biết, trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, Đội Hải quan cửa khẩu cảng Sài gòn khu vực 1 phối hợp với đại diện Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực 2), Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) và Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng - Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM - tiến hành kiểm tra 2 container hàng xuất khẩu của một doanh nghiệp.

Lô hàng trên thuộc 2 tờ khai hải quan của Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang (mã số thuế: 0318615164; địa chỉ: 29/16 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng tại cảng Cát Lái ẢNH: HQCC

Trong đó, lô hàng thuộc tờ khai số 307257237360/B11 xuất khẩu có 6 mục gồm: ghế thay giày, ghế sofa, giường xếp gấp gọn, dép cao su đi trong nhà, bàn cafe, bồn cầu bằng sứ; đơn vị nhập khẩu hàng hóa là từ Úc. Lô thứ 2 thuộc tờ khai số 307272010530/B11 có 5 mục, gồm gạch lát nền đã tráng men hiệu Viglacera, ghế sofa, giường xếp gấp gọn, vỏ bọc chống bụi ghế sofa, tủ quần áo bằng kim koại; đơn vị nhập khẩu hàng hóa là từ Malaysia. Tất cả đều có xuất xứ Việt Nam.

Cả 2 lô hàng được hệ thống phân luồng vàng và được chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa sau đó.

Tuy nhiên, kiểm tra thực tế lô hàng thứ nhất (tờ khai số 307257237360/B11) bằng phương pháp thủ công và sử dụng chó nghiệp vụ, kết quả cho thấy, có 11.949 hộp (10 bao/hộp) tương đương 119.490 bao thuốc lá, không được khai báo trong tờ khai hải quan. Tổng trị giá hàng vi phạm xác định tại lô hàng thứ nhất là hơn 3,38 tỉ đồng.

Tại lô hàng thứ 2 (tờ khai số 307272010530/B11) có 13.365 hộp (10 bao/hộp) tương đương 133.650 bao thuốc lá, hàng hóa không được khai báo. Tổng trị giá hàng vi phạm xác định là hơn 2,504 tỉ đồng.

Kiểm tra thực tế lô hàng xuất khẩu của Công ty An Khang tại cảng Cát Lái, phát hiện số lượng lớn thuốc lá không khai báo ẢNH: HQCC

Như vậy, thống kê số lượng hàng hóa là thuốc lá điếu xuất khẩu không khai báo tại 2 tờ khai được lực lượng chức năng xác định tổng số lượng là 25.314 hộp (10 bao/hộp) tương đương 253.140 bao. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm xác định là hơn 5,884 tỉ đồng.

Cơ quan Hải quan nhận định, Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang đã có dấu hiệu tội “buôn lậu”; hàng hóa không khai báo, thuộc đối tượng khi xuất khẩu phải đáp ứng điều kiện (phải có nguồn gốc hợp pháp và phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền) nhưng người xuất khẩu không có, hành vi đã đủ các yếu tố cấu thành tội phạm đối với tội “buôn lậu” quy định tại điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Từ căn cứ trên, ngày 22.4, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-CCKV1-KTVAHS khởi tố vụ án hình sự về tội “buôn lậu” do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang thực hiện xảy ra tại cảng Cát Lái; chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.