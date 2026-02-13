Khởi tố giám đốc 2 công ty xe điện ở Sầm Sơn

Ngày 13.2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố các bị can là các giám đốc và kế toán của 2 công ty chuyên kinh doanh dịch vụ xe điện 4 bánh chở khách du lịch ở biển Sầm Sơn (P.Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Bị can Lê Văn Lưu (thứ 2 từ phải qua trái), và Vũ Thùy Dương (thứ 2 từ trái qua phải) ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế đều là lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH xây dựng và du lịch Hưng Phong, gồm: Lê Văn Lưu, Giám đốc; và Vũ Thùy Dương, Kế toán.

Các bị can là cán bộ, nhân viên Công ty TNHH thương binh 27-7 Chiến Thắng bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc; và Nguyễn Thị Huyền, Kế toán.

Kết quả điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, các năm 2023 - 2024, Lê Văn Lưu, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và du lịch Hưng Phong mua nhiều xe điện 4 bánh về rồi cho người dân thuê lại để chở khách du lịch. Tổng số lượng xe được cơ quan chức năng cho phép công ty này đăng ký hoạt động là 256 xe.

Tuy nhiên, Lưu đã chỉ đạo Vũ Thùy Dương, kế toán của công ty nâng khống chi phí vốn đầu tư xe điện, và lập các hồ sơ, thủ tục không đúng thực tế để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 786 triệu đồng.

Đối với Công ty TNHH thương binh 27-7 Chiến Thắng, được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động 130 xe điện 4 bánh. Các năm 2023 - 2024, Nguyễn Văn Chiến, giám đốc công ty đã chỉ đạo kế toán Nguyễn Thị Huyền cùng thực hiện các thủ tục, hồ sơ sai thực tế để trốn thuế với tổng số tiền hơn 162 triệu đồng. Các vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết, những năm qua hoạt động xe điện 4 bánh ở Sầm Sơn còn tình trạng lôi kéo, chèn ép du khách mua hàng ở các cơ sở kinh doanh, dịch vụ. Việc quản lý xe điện 4 bánh chở khách du lịch còn thiếu kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Tình trạng xe điện 4 bánh "bát nháo" ở các khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã được Báo Thanh Niên phản ánh qua loạt bài "Luật ngầm ở các khu du lịch biển", cho thấy một bộ phận tài xế xe điện 4 bánh tự tạo nên "luật ngầm" để ăn hoa hồng, moi tiền của khách du lịch.