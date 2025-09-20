Khởi tố giám đốc cho người nước ngoài ở lại trái phép

Ngày 20.9, Công an TP.Hải Phòng thông tin đã khởi tố bị can đối với ông Lê Anh Dũng (Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Sơn Dung, P.Hồng An, TP.Hải Phòng) về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Lực lượng chức năng trục xuất 2 công dân lưu trú trái phép tại Hải Phòng ẢNH: N.T

Trước đó, ngày 18.8.2025, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an P.Hồng An kiểm tra tại nhà xưởng của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Sơn Dung. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 công dân Bangladesh lưu trú trái phép, đã quá hạn tạm trú từ tháng 10.2024.

Hai người này nhập cảnh Việt Nam bằng visa du lịch nhưng sau đó không về nước mà tự do đi lại, tìm kiếm việc làm, nhằm mục đích ở lại lâu dài.

Ngày 24.8.2025, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép tại nhà xưởng của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Sơn Dung. Đến ngày 28.8, Viện KSND TP.Hải Phòng chuyển vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hải Phòng để tiếp tục điều tra.

Ngày 12.9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Anh Dũng; Viện KSND TP.Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định này.

Ngày 18.9, lực lượng chức năng đã trục xuất 2 công dân Bangladesh qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. UBND TP.Hải Phòng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp lợi dụng thị thực để cư trú, lao động trái phép trên địa bàn.