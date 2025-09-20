Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Khởi tố giám đốc cho người nước ngoài ở lại trái phép

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
20/09/2025 14:05 GMT+7

Công an TP.Hải Phòng vừa khởi tố Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Sơn Dung về hành vi 'tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép' sau khi phát hiện 2 công dân Bangladesh cư trú bất hợp pháp.

Ngày 20.9, Công an TP.Hải Phòng thông tin đã khởi tố bị can đối với ông Lê Anh Dũng (Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Sơn Dung, P.Hồng An, TP.Hải Phòng) về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Khởi tố giám đốc cho người nước ngoài ở lại trái phép- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng trục xuất 2 công dân lưu trú trái phép tại Hải Phòng

ẢNH: N.T

Trước đó, ngày 18.8.2025, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an P.Hồng An kiểm tra tại nhà xưởng của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Sơn Dung. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 công dân Bangladesh lưu trú trái phép, đã quá hạn tạm trú từ tháng 10.2024.

Hai người này nhập cảnh Việt Nam bằng visa du lịch nhưng sau đó không về nước mà tự do đi lại, tìm kiếm việc làm, nhằm mục đích ở lại lâu dài.

Ngày 24.8.2025, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép tại nhà xưởng của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Sơn Dung. Đến ngày 28.8, Viện KSND TP.Hải Phòng chuyển vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hải Phòng để tiếp tục điều tra.

Ngày 12.9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Anh Dũng; Viện KSND TP.Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định này.

Ngày 18.9, lực lượng chức năng đã trục xuất 2 công dân Bangladesh qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. UBND TP.Hải Phòng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp lợi dụng thị thực để cư trú, lao động trái phép trên địa bàn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
