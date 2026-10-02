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    Khởi tố giám đốc Công ty Dwatch vì bán đồng hồ, trang sức giả mạo
    VideoThời sự

    Khởi tố giám đốc Công ty Dwatch vì bán đồng hồ, trang sức giả mạo

    Trần Kha - Hoàng Huy
    Ngày 2.10, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Công ty Dwatch để điều tra về hành vi buôn bán lượng lớn đồng hồ, trang sức giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

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