Khởi tố giám đốc Công ty Dwatch vì bán đồng hồ, trang sức giả mạo

Ngày 2.10, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Công ty Dwatch để điều tra về hành vi buôn bán lượng lớn đồng hồ, trang sức giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.