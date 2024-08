Khởi tố giám đốc quỹ tín dụng và cán bộ địa chính nhận hối lộ

Ngày 21.8, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về các hành vi đưa, nhận hối lộ.



Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố bị can đối với bị can Bùi Văn Thái (người mặc áo trắng, đứng bên phải) ẢNH: CÔNG AN NIINH BÌNH

Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi nhận hối lộ, gồm: Bùi Văn Thái (44 tuổi), Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Khánh Cường; và Nguyễn Thị Thuần (47 tuổi), cán bộ địa chính xã Khánh Cường. Bị can bị khởi tố về tội đưa hối lộ là Phạm Thị Hoài (35 tuổi, ngụ xã Khánh Cường, H.Yên Khánh). Các bị can hiện được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bùi Văn Thái và Nguyễn Thị Thuần đã nhận tiền của Phạm Thị Hoài để "làm nhanh" các thủ tục trong hồ sơ về đất đai và hồ sơ vay vốn.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình chưa thông tin cụ thể về số tiền đưa nhận hối lộ mà các bị can trên thực hiện. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ.