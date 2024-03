Khởi tố một thanh niên 'yêu' và làm thiếu nữ 15 tuổi sinh con

Ngày 8.3, thông tin từ Công an H.Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lữ Văn Dũng (21 tuổi, ngụ xã Mỹ Lý, H.Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, Lữ Văn Dũng và H.T.C (15 tuổi, ngụ xã Tà Cạ, H.Kỳ Sơn) có quan hệ yêu đương từ năm 2023. Ngày 5.5.2023, Dũng đến nhà bạn gái chơi và thực hiện hành vi giao cấu với C.

Đầu tháng 1.2024, C. sinh con. Sau đó, Dũng đã đón C. và con về nhà mình. Ngày 26.2, biết hành vi giao cấu này là vi phạm pháp luật nên Dũng đến công an đầu thú.

Cơ quan công an đã khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam đối với Dũng để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Cơ quan chức năng xác định thời điểm Dũng thực hiện hành vi giao cấu với C., nạn nhân mới 15 tuổi. Kết quả giám định ADN cho thấy, Dũng và đứa bé do C. sinh ra có quan hệ huyết thống cha con.