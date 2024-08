Khởi tố một trung tá công an liên quan vụ tai nạn chết người

Chiều 20.8, đại diện VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Nam Trung (46 tuổi, ở H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) để điều tra liên quan đến vụ tai nạn chết người. Trước thời điểm bị khởi tố, bị can Trần Nam Trung là trung tá công an, công tác tại Công an TX.Hương Trà.



Hiện trường vụ tai nạn B.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 20 ngày 19.7, ông Trung điều khiển ô tô BS 75A - 272.51 lưu thông trên tuyến QL1. Khi đến Km 800+700 (địa phận xã Phong An, H.Phong Điền), ô tô do ông Trung điều khiển xảy ra va chạm với nhóm người đang điều khiển xe cẩu để cứu hộ một xe khác gặp sự cố.

Cụ thể, thời điểm trên, xe đầu kéo do anh L.H.T. (ở xã Xuân Lộc, H.Phú Lộc) đang di chuyển trên QL1 quay đầu xe bị kẹt lốp, nằm chắn ngang đường nên phải nhờ đến xe cẩu BS 75LA - 0287 do anh N.V.T (38 tuổi, ở Bắc Giang) điều khiển giúp. Thời điểm cẩu xe, ở hiện trường còn có nhiều người phụ xe cẩu gồm: ông L.V.H (50 tuổi, ở P.Kim Long, TP.Huế), anh N.T.P và anh C.P.A (cùng 24 tuổi, cùng ở xã Bình Thành, TX.Hương Trà).

Trong lúc đang tiến hành cẩu xe thì ô tô do ông Trần Nam Trung điều khiển lưu thông theo hướng nam - bắc bất ngờ đến va chạm.

Hậu quả, anh C.P.A tử vong, anh N.X.T bị thương vai, chân; ông L.V.H bị gãy chân phải; anh N.T.P chấn thương đầu; anh L.H.T bị thương vùng bụng. Bị can Trần Nam Trung cũng bị thương ở đầu và được đưa đi cấp cứu.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông Trần Nam Trung đang giữ chức vụ Đội trưởng Đội điều tra Tổng hợp, Công an TX.Hương Trà.