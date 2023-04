Khởi tố nam sinh nhậu say tông xe vào thành cầu, làm chết bạn nhậu ngồi sau

Ngày 17.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nam sinh nhậu say, tông xe máy vào thành cầu, làm chết bạn nhậu ngồi phía sau.



Công an Q.Hải Châu cũng cấm Hoàng Mạnh Tuấn (19 tuổi, quê thôn Nam Minh Lệ, xã Quảng Minh, TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tạm trú K534/7 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu) rời khỏi nơi cư trú, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Mạnh Tuấn NGUYỄN TÚ

Tuấn hiện là sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Theo điều tra, trước đó, khuya 13.12.2022, Tuấn và bạn là N.H.T.A (19 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) cùng đi nhậu với bạn trên đường 2.9.

Sau khi nhậu say, Tuấn điều khiển xe máy BS 73A2-031.52, chở theo sau là N.H.T.A đi về. Cả hai lưu thông trên đường 2.9 hướng từ cầu Rồng về cầu Tiên Sơn.

Trong lúc lên cầu vượt đường 2.9 (nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý, Q.Hải Châu), Tuấn không làm chủ tay lái, tông xe vào thành cầu vượt. Cú tông cực mạnh khiến N.H.T.A chết tại chỗ, Tuấn bị thương nặng.



Sau khi được điều trị, Tuấn đã bình phục và cơ quan công an tiếp tục giải quyết trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra xác định, tại thời điểm tông xe vào thành cầu vượt, Tuấn đã say xỉn, mất kiểm soát tốc độ, nên gây nên cái chết thương tâm cho bạn nhậu.