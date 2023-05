Khởi tố nam thanh niên giao xe cho người dưới 18 tuổi gây tai nạn nghiêm trọng

Ngày 31.5, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hoàng Việt (18 tuổi, trú xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột) vì giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, ngày 7.9.2022, N.A.T (17 tuổi, học sinh Trường THPT Chu Văn An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chạy xe máy chở bạn học và xảy ra va chạm với xe đạp điện do em P.H.P (13 tuổi, trú P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột) điều khiển chở chị gái là P.T.N.U (17 tuổi) tại giao lộ Phan Bội Châu - Đoàn Doãn Định, TP.Buôn Ma Thuột. Vụ tai nạn khiến em U. bị chấn thương sọ não nặng, thương tật 97%, những người khác bị xây xát nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến em U. bị thương tật 97% NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Sau khi vào cuộc xác minh, Công an TP.Buôn Ma Thuột xác định Trần Hoàng Việt là người đã giao xe máy cho em T. điều khiển, dù biết học sinh này chưa đủ 18 tuổi và không có giấy phép lái xe.

Công an TP.Buôn Ma Thuột nhận định hành vi của T. có dấu hiệu phạm vào tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tuy nhiên, do T. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị truy cứu.

Công an cũng xác định em P. (chưa đủ 14 tuổi) dùng xe đạp điện tham gia giao thông, chở em U. và chuyển hướng không đảm bảo an toàn (không giảm tốc độ), dẫn tới va chạm với xe máy của T. Hành vi của P. vi phạm luật Giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng, có dấu hiệu phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tuy nhiên, P. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị truy cứu.

Trước đó, ông P.V.T.G (39 tuổi, bố em U. và em P.) gửi đơn thư cầu cứu đến cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, mong muốn làm sáng tỏ vụ tai nạn giao thông khiến con gái ông bị thương tật 97%. Theo ông G., sau vụ tai nạn, vợ chồng ông phải bán nhà, ra ở trọ để có chi phí chạy chữa cho con gái.