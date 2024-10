Khởi tố người bố đập phá ô tô khi con va quẹt giao thông ở TP.HCM

Liên quan vụ Lại xuất hiện clip người đập phá ô tô, tấn công tài xế ở TP.HCM đăng trên Báo Thanh Niên, ngày 10.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 (TP.HCM) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tứ (49 tuổi, ở Q.1) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Công an đưa Tứ đến thực nghiệm hiện trường vụ đập phá ô tô ở Q.1, TP.HCM ẢNH: CACC

Tứ được xác định là người đã đập phá ô tô của tài xế trên địa bàn Q.1. Ngoài ra, Tứ từng có 4 tiền án, tiền sự về các tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải, chống người thi hành công vụ...

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 19.9, tài xế Kiều Thái Ph. (36 tuổi, quê Bình Định) chạy xe taxi dừng trả khách trong hẻm đường Cống Quỳnh (P.Nguyễn Cư Trinh). Lúc này, anh Nguyễn Viết K. (25 tuổi, ở Q.1) chạy xe máy vừa vác theo cây dù che nắng, xảy ra va quẹt vào bên hông xe ô tô của ông Ph. làm xe bị trầy.

Tài xế Ph. yêu cầu anh K. bồi thường thiệt hại thì anh K. nói không mang tiền nên kêu tài xế chờ, anh K. về nhà gọi bố là Nguyễn Văn Tứ đem tiền ra.

Lát sau, Tứ chạy xe máy tới và xảy ra tranh cãi với tài xế Ph. Được mọi người can ngăn nên ông Ph. chạy xe ô tô rời đi.

Tuy nhiên, lúc tài xế chạy xe đến trước số 189A Cống Quỳnh thì Tứ cầm theo cây kéo, đuổi đến chặn lại, liên tục thách thức. Tài xế Ph. khiếp sợ, khóa cửa ô tô. Thấy vậy, Tứ vào lề đường nhặt một cục đá đập phá làm cửa kính chắn gió ô tô bị hư hỏng.

Chiếc kéo mà Tứ dùng đe dọa tài xế ẢNH: CACC

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an Q.1 đã khởi tố, bắt tạm giam Tứ để xử lý về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.