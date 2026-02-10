Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Khởi tố người phụ nữ xúc phạm công an, Viện KSND trên mạng xã hội

Nam Long
10/02/2026 22:05 GMT+7

Dùng mạng xã hội vu khống, xúc phạm uy tín các cơ quan công an, Viện KSND của tỉnh Bến Tre (cũ), một phụ nữ 59 tuổi bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố.

Ngày 10.2, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Nga (59 tuổi, ở khu phố Bình Thành, phường Bến Tre, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đây là bị can đã sử dụng mạng xã hội xúc phạm lực lượng công an, Viện KSND của tỉnh Bến Tre (cũ).

Khởi tố người phụ nữ dùng mạng xã hội xúc phạm công an, Viện KSND - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Nga tại cơ quan công an

ảnh: công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 27.3 đến ngày 4.6.2025, Nguyễn Thị Nga sử dụng 2 tài khoản mạng xã hội là “Nguyễn Nga” và “Nguyễn Thi” đăng tải nhiều tin, bài viết có thông tin không đúng sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín các cơ quan công an, Viện KSND trên địa bàn tỉnh Bến Tre (cũ); xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của lãnh đạo các cơ quan này lên mạng xã hội Facebook, TikTok. 

Hành vi này đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, cá nhân nêu trên. Tại cơ quan công an, bị can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Các tin, bài viết không đúng sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín các cơ quan thực thi pháp luật của Nguyễn Thị Nga đã gây dư luận xấu, giảm niềm tin của một bộ phận người dân về việc áp dụng các quy định pháp luật trong thực thi nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng uy tín của lãnh đạo, người thi hành công vụ, từ đó làm mất ổn định an ninh trật tự địa phương.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

