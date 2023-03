Khởi tố người tát vào mặt cán bộ công an ở Thanh Hóa

Ngày 29.3, thông tin từ Công an TP.Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Trung Sơn (44 tuổi, ngụ P.Đông Sơn, TP.Thanh Hóa), để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Bị can Nguyễn Trung Sơn thời điểm tát vào mặt một cán bộ công an CẮT TỪ CLIP

Trước đó, khoảng 21 giờ 15 ngày 14.3, Tổ tuần tra 282 (kế hoạch số 282) của Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ trên đường Tống Duy Tân (P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa), phát hiện Nguyễn Trung Sơn chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe đối với Nguyễn Trung Sơn để kiểm tra hành chính. Khi lực lượng chức năng kiểm tra hành chính, Nguyễn Trung Sơn không chấp hành, liên tục dùng lời lẽ thô tục chửi bới lực lượng công an.

Không dừng lại ở đó, Nguyễn Trung Sơn còn tát vào mặt một cán bộ công an trong tổ tuần tra.

Tổ tuần tra 282 Công an tỉnh Thanh Hóa đã khống chế Nguyễn Trung Sơn đưa về trụ sở Công an P.Lam Sơn để phối hợp công an địa bàn lập biên bản vi phạm. Sau đó, vụ việc được bàn giao cho Công an TP.Thanh Hóa điều tra, làm rõ.