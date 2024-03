Khởi tố nữ nghi phạm sát hại người thân rồi giấu xác dưới mương nước

Ngày 29.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam bị can Lương Thị Xuân (42 tuổi, ngụ thôn 6, xã Vân Sơn, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa), để điều tra về hành vi giết người.



Bị can Lương Thị Xuân CÔNG AN THANH HÓA

Bị can Xuân bị cáo buộc gây ra vụ sát hại bà L.T.P (48 tuổi, ngụ thôn 5, xã Vân Sơn), sau đó giấu xác nạn nhân dưới mương nước cạnh đường.

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, khoảng gần 14 giờ ngày 16.3, bị can Xuân gặp bà P. trên đường Nghi Sơn - Sao Vàng thuộc địa phận thôn 6 (xã Vân Sơn) và đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Xuân dùng thanh sắt đánh vào đầu khiến bà P. gục tại chỗ và tử vong. Bị can Xuân kéo thi thể bà P. bỏ dưới mương nước cạnh đường để che giấu hành vi phạm tội của mình.

Sau khi gây án, Xuân không bỏ trốn mà quay về nhà, thậm chí còn đến dự đám tang bà P. như chưa có chuyện gì xảy ra. Theo chính quyền địa phương, bị can Xuân và bà P. có quan hệ họ hàng với nhau (bố chồng bà P. và mẹ chồng Xuân là hai anh em ruột), nhưng vì mâu thuẫn trong quá trình chung vốn làm ăn nên Xuân đã ra tay sát hại bà P.